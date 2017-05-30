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09:58  30 мая 2017 0

Утонувший пермяк специально направил автомобиль в реку. «Скажите Оле, пусть простит меня»

Паводок шоссе Тюнина Курган, машина в воде, паводок2016
Перед тем как утонуть в машине, пермяк выкрикивал имя женщиныФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Житель Перми, который утонул вместе с автомобилем в реке в Краснокамске, мог целенаправленно направить машину в воду. Как рассказывают очевидцы, он все время выкрикивал имя женщины и просил прощения.

У мужчины был шанс спастись, к нему на помощь бросились отдыхающие, но автомобилист специально закрыл окна, сообщает «Федеральное агентство новостей». перед тем как утонуть мужчина выкрикивал: «Скажите Оле, пусть простит меня». Спасатели, прибывшие на место ЧП, достали Renault вместе с погибшим автовладельцем.

Как напоминает информагентство Nation News, трагедия произошла 25 мая около девяти часов вечера. Машина съехала с набережной в реку и за считанные мгновения ушла под воду.

Нина Калинина
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