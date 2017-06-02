Ученые нашли полезное свойство жира на животе

19:52 02 июня 2017 0

Люди с жиром меньше болеют Фото: depositphotos.com © URA.RU

Жир на животе выполняет иммунные функции. Полезное свойство сальника брюшной полости нашли специалисты Университета Алабамы в Бирмингеме (США).

По данным ученых, жировые отложения нужны для иммунитета организма. Ткани складки фильтруют жидкость, циркулирующую между органами. Кроме того, жир одним из первых реагирует на инфекцию. По его состоянию можно определить болезнь на начальном этапе, пишет «Национальная служба новостей».

При этом медики добавили, что у сальника есть и недостаток: он способствует распространение метастазов в организме, так как жир — это благоприятная среда для рака яичников и желудка.