Российские банки возвращают ипотеку без первоначального взноса

08:12 06 июня 2017 0

Банки поняли, что немногие могут накопить даже 10-20% от стоимости квартиры Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Банки в России возвращают ипотеку без первоначального взноса — на таких условиях нельзя было получить заем с 2014 года. Такое предложение уже действует для 73% квартир в новостройках массового сегмента.

Кредиты на квартиры без первого взноса пользовались большой популярностью на рынке до 2014 года, напоминают «Известия»,, но после начала кризиса жилье несколько лет было невозможно получить на таких условиях. Однако теперь банки из-за роста конкуренции снова видят потенциал в таких программах. Они востребованы у покупателей, которые не готовы терять несколько лет, чтобы накопить на первоначальный взнос, отмечает издание.

В старых границах Москвы сейчас можно купить в кредит без первоначального взноса две трети квартир. «Известия», ссылаясь на исследования компании «Метриум Групп», уточняют, что такие предложения сейчас действуют в 34 новостройках массового сегмента в столице. Застройщики сейчас предлагают такие предложения от восьми банков — «Возрождение», СМП Банк, Металлинвестбанк, Промсвязьбанк, Локо-банк, Россельхозбанк, «Санкт-Петербург» и «Открытие».

Ставки на кредиты без первоначального взноса начинаются от 12,95% годовых под проекты отдельных застройщиков. Минимальная ежемесячная выплата, по оценке аналитиков, сегодня составит 37,5 тыс. рублей в месяц. На эти деньги можно купить небольшую студию в строящемся доме.

Эксперты рынка недвижимости говорят, что кредиты без первоначального взноса сейчас крайне нужны застройщикам, чтобы стимулировать продажи. Накопления у населения отсутствуют, поскольку все свободные деньги в период ажиотажа 2014—2015 годов люди потратили на товары, услуги или недвижимость из-за опасений, что будет продолжаться обесценивание национальной валюты.

Ставка на такие кредиты будет значительно выше, но у этого продукта есть свой круг потребителей, отмечают специалисты. В первую очередь речь идет о тех, кто покупает свое первое жилье, имеет стабильный заработок, но при этом не готов тратить несколько лет на накопление 10—15% от стоимости квартиры.