11:14 07 июня 2017 0

Новый дом стал аварийным за три года Фото: исполком регионального отделения ОНФ в Челябинской области

Жители Еманжелинска жалуются, что их новый дом, квартиры в котором по программе переселения они получили всего три года назад, уже успел стать аварийным. После первого дождя протекла крыша, между квартирами пошли трещины. Уставшие от бездействия властей, жильцы обратились в региональное отделение ОНФ в Челябинске.

«Фронтовики» организовали первую с момента заселения дома встречу жильцов, представителей властей Еманжелинска и управляющей компании, обслуживающей дом.

У жильцов накопилось немало претензий к строителям и управляющей компании

В 2015 году в доме уже проводился ремонт, после того как челябинские активисты ОНФ обнаружили трещины, дыры и другие строительные недоделки. Но через два года ситуация повторилась — жители заявили о постоянно текущей крыше и неисправной системе вентиляции. Подтвердили наличие скрытых дефектов и в Управлении государственного строительного надзора.

Во время визита активистов ОНФ жители смогли пообщаться с представителями министерства строительства и инфраструктуры, а также с подрядной организацией, которая занималась строительством объекта, — ООО «Профэконом». И это впервые за три года, подчеркнули в исполкоме регионального отделения ОНФ.

«У жителей много нареканий по данному объекту. Мы договорились, что инициативная группа жителей сделает реестр всех замечаний, а затем совместно с управляющей компанией и подрядной организацией обсудит и запланирует их устранение», — рассказал руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Антон Неверов.