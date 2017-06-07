21:26 07 июня 2017 1

Рамзан Кадыров: "Отныне каждый игрок клуба обязан играть в сотни раз лучше" Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Чечни, почетный президент грозненского футбольного клубы «Терек» Рамзан Кадыров, ответил недовольным фанатам о переименовании клуба на своем канале в Telegram. По мнению Кадырова, наличие в Чечне бойцовского и футбольного клубов с одинаковым названием «Ахмат» является правильным с точки зрения спортивного единства в регионе.

«То, что футбольный и бойцовский клубы в Чечне будут иметь одно название — „Ахмат“ — является правильным не только с точки зрения национальной идентичности, но и с позиции спортивного единства в республике», — пишет Рамзан Кадыров.

Рамзан Кадыров отметил, что отныне каждый игрок клуба обязан играть в сотни раз лучше. Ведь «клуб носит имя человека-легенды Великого Ахмата-Хаджи, человека, спасшего народ и Россию от международного терроризма, человека, отдавшего свою жизнь ради спасения миллионов чужих жизней».

По словам чеченского лидера, футбольный клуб с 1958 года был переименован по названию реки Терек, которая протекает через 5 регионов и берет начало в Грузии. Он отметил также, что решение о переименовании команды основано на обращениях многих тысяч болельщиков, пишет портал «Утро.ру».

«Для чеченцев, очень важна этническая общность, ее признаки проявляются во всех сферах жизни — религии, политике, культуре, спорте, строительстве, для этого всегда необходимы символы, те, которые живы и в прошлом, и в настоящем», — подчеркнул Кадыров.

Ранее болельщики «Терека» в своей группе «ВКонтакте» негативно восприняли новость руководства о переименовании клуба в «Ахмат». Они просили максимально распространить протестный репост, заявляя, что для них клуб навсегда останется с названием «Терек».

В интервью «Национальной службе новостей» почетный президент РФС Вячеслав Колосков отметил, что новые названия дают клубам не так и редко. Он также подчеркнул, что это затратный по времени процесс, который требует множество согласований.