На ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) подвели итоги экологического конкурса, посвященного Году экологии. Победителей определяли сразу в четырех номинациях.
Как отметила начальник лаборатории производственно-экологического контроля Татьяна Кощеева, жюри оценивало не только достижения цехов предприятия в экологической сфере, но и нестандартный взгляд на проблемы охраны окружающей среды.
«Конкурс нацелен на повышение экологической культуры, пропаганду бережного отношения к природе, вовлечение работников предприятия в природоохранные проекты», — отмечает Татьяна Кощеева, слова которой приводит пресс-служба предприятия.
Лидером основной номинации «Самое экологически ответственное подразделение» стал автотранспортный участок транспортного цеха. Второе место занял участок по обслуживанию и ремонту высоковольтного оборудования энергетического управления, третье — участок водоочистки промышленных стоков энергетического управления.
В номинации «Лучшее благоустройство и озеленение территорий структурных подразделений» победу одержал отдел технического контроля, второе место получил участок водоочистки промышленных стоков энергетического управления, третье — лаборатория магнитных измерений. Третья и четвертая номинации конкурса были творческими. Претенденты на победу представили сочинения, эссе, рефераты, стихи и даже песню. Победителем номинации «Взаимоотношения человека и природы» стал автор экологического гимна аппаратчик участка по подготовке газа энергетического управления Павел Стефаненко.
В еще одной номинации, где соревновались дети заводчан, «Сочинение на тему „Бережное отношение человека к природе“», жюри решило не выявлять победителей и поощрило всех участников.