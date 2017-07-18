{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,37
Динамика за 2 недели
Евро 68,40
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
18 июля 2017
17 июля 2017
Главные новости Свердловской области
19:14  18 июля 2017 0

Конкурс на уральском заводе закончился сочинением нового гимна

На заводе провели экологический конкурсФото: Пресс-служба ВИЗ-Стали

На ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) подвели итоги экологического конкурса, посвященного Году экологии. Победителей определяли сразу в четырех номинациях.

Как отметила начальник лаборатории производственно-экологического контроля Татьяна Кощеева, жюри оценивало не только достижения цехов предприятия в экологической сфере, но и нестандартный взгляд на проблемы охраны окружающей среды.

«Конкурс нацелен на повышение экологической культуры, пропаганду бережного отношения к природе, вовлечение работников предприятия в природоохранные проекты», — отмечает Татьяна Кощеева, слова которой приводит пресс-служба предприятия.

Лидером основной номинации «Самое экологически ответственное подразделение» стал автотранспортный участок транспортного цеха. Второе место занял участок по обслуживанию и ремонту высоковольтного оборудования энергетического управления, третье — участок водоочистки промышленных стоков энергетического управления.

В номинации «Лучшее благоустройство и озеленение территорий структурных подразделений» победу одержал отдел технического контроля, второе место получил участок водоочистки промышленных стоков энергетического управления, третье — лаборатория магнитных измерений. Третья и четвертая номинации конкурса были творческими. Претенденты на победу представили сочинения, эссе, рефераты, стихи и даже песню. Победителем номинации «Взаимоотношения человека и природы» стал автор экологического гимна аппаратчик участка по подготовке газа энергетического управления Павел Стефаненко.

В еще одной номинации, где соревновались дети заводчан, «Сочинение на тему „Бережное отношение человека к природе“», жюри решило не выявлять победителей и поощрило всех участников.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров