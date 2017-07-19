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19 июля 2017
17:20  19 июля 2017 0

В России определили самый качественный смартфон

Мессенджеры, клипарт. Екатеринбург, телефон, смартфон, мессенджер, whatsapp
Лучшие смартфоны чаще всего выпускает SamsungФото: Владимир Жабриков © URA.RU

По итогам тестирования в топ-10 самых качественных смартфонов попали семь моделей Samsung, остальные три места достались Apple и LG.

Всего Международная ассамблея потребительских организаций ICRT вместе со специалистами Роскачества протестировала три сотни моделей современных смартфонов, доступных российским потребителям, пишет агентство Nation News.

В испытаниях участвовали гаджеты от известных брендов, в числе которых Samsung, iPhone, Huawei, HTC и другие, которые проверяли по 20 показателям на прочность, производительность, качество изображения и звука, а также устойчивость к проникновению влаги и общее время работы без зарядки.

Первую строчку в рейтинге занял Samsung Galaxy S8, за которым следуют — Galaxy Note 4, S8+ и S7. 5 и 6 места у LG G6 и Samsung Galaxy S6 edge, вслед за которыми идут iPhone 6 Plus и iPhone 6. Завершают первую десятку Galaxy S7 edge и Galaxy S6.

Отметим, что относительно новый iPhone 7 занимает лишь 15 место.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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