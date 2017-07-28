13:09 28 июля 2017 0

Китай и Индия готовы воевать за земли Бутана Фото: Pixabay

В пятницу, 28 июля, на площадке БРИКС в Пекине представители Индии и Китая проведут переговоры и попытаются остановить нарастающий конфликт в Гималаях, который может привести к войне. Накануне Минобороны КНР пригрозило соседу боестолкновениями, призвав индийские вооруженные силы перестать мешать китайцам строить дорогу на участке бутанско-китайской границы — спорном по принадлежности участке на границе стран.

«Я хотел бы напомнить Индии: не играйте с огнем и не принимайте решения на основе фантазий. Вся история Народно-освободительной армии Китая говорит об одном: наша армия защитит суверенитет и территориальную целостность страны. Скорее гора сдвинется с места, чем наша армия отступит», — приводит «Коммерсант» слова пресс-секретаря Минобороны КНР У Цянь, который также пообещал увеличить присутствие войск по всей границе и проводить больше учений.

Такие заявления со стороны руководства государства звучат уже на протяжении месяца. К примеру, таблоид «Хуаньцю шибао» не так давно выпустил статью под заголовком «Дели не вынес уроков из войны 1962 года». В ней говорилось, что китайская экономика в пять раз превосходит индийскую, которая в случае войны придет в упадок.

Конфликт Индии и Бутана с Китаем начался в июне. Тогда на территорию плато Доклам, которое не могут поделить Китай и Бутан, вошли китайские военные инженеры и начали строительство дороги в сторону Бутана. Протест этой страны был проигнорирован властями КНР, после чего в конфликт вмешался союзник Бутана — Индия. Она подтянула к границе свои войска и вытеснила китайцев с части плато. Пекин поступил примерно также, и теперь индийские и китайские военные стоят друг напротив друга. Китай требует от Дели вывести войска. Последние готовы на это, но при условии, что противник сделает тоже самое, поскольку плато, по их мнению, принадлежит Бутану.