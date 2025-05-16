ВСУ активизировались в Черном море, пока в Турции идут переговоры о мире: карта ударов БПЛА на 16 мая

В ночь на 16 мая над территорией России нейтрализовано 65 беспилотных летательных аппаратов, выпущенных ВСУ. Согласно данным Минобороны РФ, 43 дрона были уничтожены над акваторией Черного моря, 21 — в небе над Крымом, еще один был перехвачен в Белгородской области. Подробнее об атаках в ночь на 16 мая — в материале URA.RU.
Ночная атака
Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что в ночь на текущие сутки средствами противовоздушной обороны были уничтожены и перехвачены 65 беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины. Из этого числа 43 дрона были сбиты над акваторией Черного моря, еще 21 — над Крымским полуостровом, один — над территорией Белгородской области.
БПЛА в Севастополе
Утром 16 мая уничтожено шесть БПЛА противника около Севастополя. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем telegram-канале. По предварительным данным, российские военные сбили беспилотные летательные аппараты над морем на значительном расстоянии от берега.
Белгородская область
Ночная атака
В ночь на 16 мая в ходе очередной атаки со стороны ВСУ на территории Вейделевского района погиб гражданский, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. На участке автомобильной дороги между населенными пунктами Зенино и Вейделевка беспилотный летательный аппарат нанес удар по грузовому автомобилю. В результате нападения водитель получил ранения и скончался до прибытия «скорой».
Удары по Шебекинскому округу
В Шебекинском округе Белгородской области в результате атак беспилотников пострадали мирные жители, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем telegram-канале 16 мая. По словам главы региона, в городе Шебекино дрон ВСУ атаковал автомобиль. Два человека пострадало. Пациенты самостоятельно прибыли в Шебекинскую центральную районную больницу, где у них были выявлены ранения, полученные в результате воздействия осколков, а также баротравмы и контузии.
По словам Гладкова, власти прикладывают все усилия по обеспечению безопасности населения. Так, регион внедряет новые технологические и организационные решения для минимизации последствий атак. Кроме того, сегодня в Белгородском районе пройдут очередные учения по гражданской обороне — за 3,5 года проведения специальной военной операции в области уже состоялось более 13,5 тысячи подобных мероприятий.
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