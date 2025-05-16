Афганистан представил кандидата на должность посла в РФ

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Афганистан представил Москве кандидатуру на должность посла в России
Афганистан представил Москве кандидатуру на должность посла в России Фото:

Власти Афганистана представили кандидатуру на должность посла в Москве. Об этом сообщил спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов. 

«Кандидатура известна, она сейчас рассматривается министерством иностранных дел», — сказал Кабулов на полях форума «Россия — Исламский мир. KazanForum». По его словам, решение пока не принято, но процесс согласования уже начат.

Ранее Верховный суд РФ снял запрет с деятельности «Талибана» (признано ООН террористическим, находится под санкциями) на территории страны 17 апреля. Официальный представитель движения Забихулла Муджахид заявил, что это решение является важным шагом, а российский лидер придерживается «правильной политик в отношении Афганистана».

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Власти Афганистана представили кандидатуру на должность посла в Москве. Об этом сообщил спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.  «Кандидатура известна, она сейчас рассматривается министерством иностранных дел», — сказал Кабулов на полях форума «Россия — Исламский мир. KazanForum». По его словам, решение пока не принято, но процесс согласования уже начат. Ранее Верховный суд РФ снял запрет с деятельности «Талибана» (признано ООН террористическим, находится под санкциями) на территории страны 17 апреля. Официальный представитель движения Забихулла Муджахид заявил, что это решение является важным шагом, а российский лидер придерживается «правильной политик в отношении Афганистана».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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