В Стамбуле стартовали переговоры между США, Турцией и Уркаиной

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Переговоры делегаций США, Турции и Украины начались в Стамбуле. Об этом сообщает МИД Украины.
Как отмечает пресс-служба ведомства, США представляет госсекретарь Марк Рубио, Турцию — министр иностранных дел Хакан Фидан и Украину — министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и глава офиса Зеленского Андрей Ермак. Видео приезда делегаций опубликовал МИД Украины в своем telegram-канале.
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