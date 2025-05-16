В Стамбуле стартовали переговоры между США, Турцией и Уркаиной

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Срочная новость
Срочная новость Фото:

Переговоры делегаций США, Турции и Украины начались в Стамбуле. Об этом сообщает МИД Украины.

Как отмечает пресс-служба ведомства, США представляет госсекретарь Марк Рубио, Турцию — министр иностранных дел Хакан Фидан и Украину — министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и глава офиса Зеленского Андрей Ермак. Видео приезда делегаций опубликовал МИД Украины в своем telegram-канале.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Переговоры делегаций США, Турции и Украины начались в Стамбуле. Об этом сообщает МИД Украины. Как отмечает пресс-служба ведомства, США представляет госсекретарь Марк Рубио, Турцию — министр иностранных дел Хакан Фидан и Украину — министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и глава офиса Зеленского Андрей Ермак. Видео приезда делегаций опубликовал МИД Украины в своем telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...