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28 июля 2017
11:44  28 июля 2017 2

В Узбекистане арестована дочь бывшего президента Каримова

Гюльнара Каримова жива, но находится под стражейФото: Игорь Акимов/ТАСС
новость из сюжета:
Смена власти в Узбекистане после смерти президента Ислама Каримова
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В Узбекистане арестована Гульнара Каримова, дочь бывшего президента страны Ислама Каримова.

«В Узбекистане официально признали: Гульнара Каримова под арестом — присвоение 3,7 триллиона», — написал у себя в Twitter главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

По информации Генпрокуратуры Узбекистана, задержанной предъявлено обвинение по шести статьям Уголовного кодекса — о мошенничестве, сокрытии иностранной валюты, нарушении таможенного законодательства, правил торговли или оказания услуг, подделке документов и легализации доходов, полученных преступным путем. В 2015 году Каримова была приговорена к пяти годам лишения свободы по обвинению в хищениях и вымогательстве денежных средств, информирует RT.

После смерти Каримова в августе 2016 года его дочь Гульнара исчезла. Позже в СМИ появилась информация о том, что она содержится под домашним арестом, напоминает агентство «Nation News».

Данил Бардин
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