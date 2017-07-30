Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл сообщил о раскрытии заговора, целью которого был теракт на борту пассажирского самолета. Об этом сообщает телеканал RT.
«Прошлой ночью проведена крупная контртеррористическая операция по предотвращению заговора с целью уничтожения самолета. Были арестованы четыре человека, изъяты вещественные доказательства», — заявил Тернбулл австралийским СМИ. По словам премьер-министра, говорить о полном завершении операции еще рано.
Как сообщает РБК, все задержания происходили в Сиднее. В ходе спецоперации один из подозреваемых был госпитализирован с ранением головы. В данный момент полиция проводит обыски в квартирах участников заговора. Также известно, что во всех аэпоропортах страны введены повышенные меры безопасности.