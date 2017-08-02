Список доверенных лиц кандидата в губернаторы Свердловской области Евгения Куйвашева дополнен новыми персонами. Источник «URA.RU» в предвыборном штабе фаворита губернаторской гонки сообщил, что в обновившийся список вошли знаковые представители муниципалитетов и общественники. «Сверхзадача нового состава доверенных лиц — обеспечить единство элит перед выборами президента России», — объяснил собеседник агентства.
Среди попавших в список «новичков»: представитель ПНТЗ и известный первоуральский политтехнолог Александр Ханин, секретарь железнодорожного отделения «Единой России» в Екатеринбурге Сергей Колесников, руководитель общественного движения «Наш — Октябрьский!» Павел Пустозеров, генеральный директор ЗАО «АСЦ-Правобережный» Дмитрий Естехин, директор ГУП «Ирбитский молочный завод» Сергей Суетин.
Ханин подтвердил, что написал заявление на включение его в список доверенных лиц кандидата в губернаторы, но уточнил, что результата рассмотрения своей заявки пока не знает. «В данном случае я представляю интересы одного из крупнейших предприятий страны, на котором работает порядка 10 тысяч человек. Благодаря губернатору жизнь в Первоуральске преобразилась, и мы заинтересованы в дальнейшем стабильном развитии. В том числе нам важна реализация образовательных программ, воплощающихся в Уральской инженерной школе. За это я готов говорить с людьми и убеждать их голосовать. Считаю губернатора человеком последовательным и уверен, что начатый ранее курс он воплотит и в новом статусе избранного главы региона», — поделился собственной мотивацией политтехнолог, в 2015 году через суд закрепивший за собой звание «серого кардинала Первоуральска».
Ранее в список доверенных лиц губернатора вошли такие знаковые персоны, как генеральный директор компании «Газпром трансгаз Екатеринбург» Давид Гайдт, гендиректор «УГМК-Холдинга» Андрей Козицын и экс-председатель свердловского правительства, бывший гендиректор компании «РСГ-Академическое» Алексей Воробьев и многие другие. Уже в четверг, 3 августа, врио главы региона Евгений Куйвашев получит удостоверение кандидата. После этого, как ожидается, он встретится со своими доверенными лицами — время и место для этого пока обсуждаются.