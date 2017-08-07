{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,33
Динамика за 2 недели
Евро 71,69
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
07 августа 2017
06 августа 2017
05 августа 2017
04 августа 2017
09:47  07 августа 2017 0

«Чтоб не мешалась». В Екатеринбурге муж приковал жену к батарее и долго издевался. ФОТО, ВИДЕО

Пленница просидела у батареи весь деньФОТО: VK Сова Екатеринбург

В Екатеринбурге полицейские задержали двух мужчин, которые издевались над женщиной: приковали наручниками к батарее и избивали её.

Инцидент произошел днём, 6 августа, в доме по ул. Корепина. Об этом сообщает служба спасения «Сова Екатеринбург».

Около 15.00 в полицию позвонила 27-летняя женщина и рассказала, что муж с событыльником приковали её наручниками к батарее в квартире и бьют её. Один из них пояснил: «Чтоб не мешалась».

Чтобы освободить пленницу пришлось вызывать спасателей, которые «перекусили» неоткрывавшиеся наручники. Женщина рассказала, что просидела под столом у батареи весь день, и подтвердила, что задержанные наносили ей побои. Судя по старым следам на руках жертвы, такие издевательства она терпела постоянно.

Мужчин доставили в дежурную часть для выяснения обстоятельств. В настоящее время по данному факту полицией проводится проверка.

1/3
Пленница просидела у батареи весь день ФОТО: VK Сова Екатеринбург

Рита Теркина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров