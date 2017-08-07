В Екатеринбурге полицейские задержали двух мужчин, которые издевались над женщиной: приковали наручниками к батарее и избивали её.
Инцидент произошел днём, 6 августа, в доме по ул. Корепина. Об этом сообщает служба спасения «Сова Екатеринбург».
Около 15.00 в полицию позвонила 27-летняя женщина и рассказала, что муж с событыльником приковали её наручниками к батарее в квартире и бьют её. Один из них пояснил: «Чтоб не мешалась».
Чтобы освободить пленницу пришлось вызывать спасателей, которые «перекусили» неоткрывавшиеся наручники. Женщина рассказала, что просидела под столом у батареи весь день, и подтвердила, что задержанные наносили ей побои. Судя по старым следам на руках жертвы, такие издевательства она терпела постоянно.
Мужчин доставили в дежурную часть для выяснения обстоятельств. В настоящее время по данному факту полицией проводится проверка.