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Главные новости Пермского края
13:40  08 августа 2017 0

Пермский правозащитник стал фигурантом уголовного дела за отрицание Холокоста

Суд по делу Ришада Гаджиева. Екатеринбург, уголовный кодекс, молоток, законы рф, суд, вердикт
Юшкова уже дважды судили за экстремизм. Третий раз может привести к реальному срокуФото: Владимир Жабриков

На пермского активиста Романа Юшкова завели очередное уголовное дело. На этот раз не только по подозрению в экстремизме, но и за реабилитацию нацизма. При этом общественник разместил на своей странице ссылку на статью, которая даже не входила в список запрещенных материалов.

В ноябре прошлого года Роман Юшков опубликовал на своих страничках в соцсетях ссылку на материал под названием «Евреи! Верните немцам деньги за мошенничество с „Holocaustsixmillionsjews“!». Ссылка сопровождалась одобрительным комментарием. Как пояснил корреспонденту «URA.RU» сам Юшков, статья, которую он репостнул, не входила на тот момент в список запрещенных к распространению на территории РФ. «Но, когда ссылку обнаружили у меня на странице, материал отправили на экспертизу в Екатеринбург, и там его признали экстремистским», — сказал собеседник. В итоге СУ СКР по Пермскому краю возбудил в отношении активиста уголовное дело по признакам возбуждения ненависти или вражды, а затем еще одно — по статье «Реабилитация нацизма». Позже эти дела были объединены в одно.

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У пермских правозащитников прошли обыски с изъятием оргтехники

По делу Романа Юшкова в понедельник, 7 августа, прошли обыски в Пермском региональном правозащитном центре, с которым общественник сотрудничает. В итоге там оттуда был изъят компьютер Юшкова, рассказал «URA.RU» директор ПРПЦ Сергей Исаев. Обыски прошли и дома у активиста. В общей сложности из офиса и из дома изъято пять системных блоков компьютеров и ноутбуков, роутер для Wi-Fi, а также различные носители цифровой информации — от флешек до аудиоплеера.

Отметим, это уже третье уголовное дело по статье «экстремизм», возбужденное против Романа Юшкова. Летом 2013 года в газете «Звезда» вышла его колонка «Истерия по-пугачевски» об убийстве чеченцами жителя города Пугачев в Саратовской области. Тогда активист попал под амнистию. В марте этого года Ленинский районный суд Перми снова признал Романа Юшкова виновным по статье «экстремизм». На этот раз за текст «Скажи чужаку свое нет», которая призывала ничего не покупать в азербайджанских магазинах. Тогда ему присудили штраф в размере 350 тысяч рублей, который позже снизили до 200 тысяч.

Анна Белкина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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