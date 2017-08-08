Пермский правозащитник стал фигурантом уголовного дела за отрицание Холокоста

13:40 08 августа 2017 0

Юшкова уже дважды судили за экстремизм. Третий раз может привести к реальному сроку Фото: Владимир Жабриков

На пермского активиста Романа Юшкова завели очередное уголовное дело. На этот раз не только по подозрению в экстремизме, но и за реабилитацию нацизма. При этом общественник разместил на своей странице ссылку на статью, которая даже не входила в список запрещенных материалов.

В ноябре прошлого года Роман Юшков опубликовал на своих страничках в соцсетях ссылку на материал под названием «Евреи! Верните немцам деньги за мошенничество с „Holocaustsixmillionsjews“!». Ссылка сопровождалась одобрительным комментарием. Как пояснил корреспонденту «URA.RU» сам Юшков, статья, которую он репостнул, не входила на тот момент в список запрещенных к распространению на территории РФ. «Но, когда ссылку обнаружили у меня на странице, материал отправили на экспертизу в Екатеринбург, и там его признали экстремистским», — сказал собеседник. В итоге СУ СКР по Пермскому краю возбудил в отношении активиста уголовное дело по признакам возбуждения ненависти или вражды, а затем еще одно — по статье «Реабилитация нацизма». Позже эти дела были объединены в одно.

По делу Романа Юшкова в понедельник, 7 августа, прошли обыски в Пермском региональном правозащитном центре, с которым общественник сотрудничает. В итоге там оттуда был изъят компьютер Юшкова, рассказал «URA.RU» директор ПРПЦ Сергей Исаев. Обыски прошли и дома у активиста. В общей сложности из офиса и из дома изъято пять системных блоков компьютеров и ноутбуков, роутер для Wi-Fi, а также различные носители цифровой информации — от флешек до аудиоплеера.

Отметим, это уже третье уголовное дело по статье «экстремизм», возбужденное против Романа Юшкова. Летом 2013 года в газете «Звезда» вышла его колонка «Истерия по-пугачевски» об убийстве чеченцами жителя города Пугачев в Саратовской области. Тогда активист попал под амнистию. В марте этого года Ленинский районный суд Перми снова признал Романа Юшкова виновным по статье «экстремизм». На этот раз за текст «Скажи чужаку свое нет», которая призывала ничего не покупать в азербайджанских магазинах. Тогда ему присудили штраф в размере 350 тысяч рублей, который позже снизили до 200 тысяч.