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Главные новости Пермского края
17:35  07 августа 2017 0

У пермских правозащитников прошли обыски с изъятием оргтехники

Клипарт., обыски, маски-шоу
Одного из сотрудников правозащитного центра заподозрили в экстремизмеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Пермском региональном правозащитном центре (ПРПЦ) прошли обыски и изъятие компьютера. Силовики не комментируют причины, но, по данным «URA.RU», расследование связано с противодействием экстремизму.

Обыски в ПРПЦ прошли в понедельник, 7 августа, однако они не связаны с деятельностью правозащитной организации. Как удалось выяснить «URA.RU», силовиков заинтересовал компьютер известного активиста Романа Юшкова, не раз судимого за экстремизм.

«Правоохранители провели обыск по месту работы Юшкова. Повод — перепост, который он сделал еще в ноябре 2016 года. Они забрали его компьютер», — пояснил директор ПРПЦ Сергей Исаев. Связаться с самим Романом Юшковым не удалось — у него отключен телефон.

По данным знакомого с ситуацией источника, уголовное дело, в рамках которого проводился обыск, расследует СУ СКР по Пермскому краю. В ведомстве пока не комментируют происходящее.

В мае 2018 года Ленинский районный суд признал общественного деятеля и журналиста Романа Юшкова виновным в возбуждении ненависти либо вражды, а также в унижении достоинства человека либо группы лиц по признаку национальности с использованием сети Интернет. Поводом для преследования Юшкова стала публикация в социальных сетях под названием «Скажи чужаку свое НЕТ». В статье содержатся призывы ничего не покупать в магазинах, принадлежащих азербайджанцам, и рассуждения о неконтролируемом росте кавказских и среднеазиатских диаспор.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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