У пермских правозащитников прошли обыски с изъятием оргтехники

В Пермском региональном правозащитном центре (ПРПЦ) прошли обыски и изъятие компьютера. Силовики не комментируют причины, но, по данным «URA.RU», расследование связано с противодействием экстремизму.
Обыски в ПРПЦ прошли в понедельник, 7 августа, однако они не связаны с деятельностью правозащитной организации. Как удалось выяснить «URA.RU», силовиков заинтересовал компьютер известного активиста Романа Юшкова, не раз судимого за экстремизм.
«Правоохранители провели обыск по месту работы Юшкова. Повод — перепост, который он сделал еще в ноябре 2016 года. Они забрали его компьютер», — пояснил директор ПРПЦ Сергей Исаев. Связаться с самим Романом Юшковым не удалось — у него отключен телефон.
По данным знакомого с ситуацией источника, уголовное дело, в рамках которого проводился обыск, расследует СУ СКР по Пермскому краю. В ведомстве пока не комментируют происходящее.
В мае 2018 года Ленинский районный суд признал общественного деятеля и журналиста Романа Юшкова виновным в возбуждении ненависти либо вражды, а также в унижении достоинства человека либо группы лиц по признаку национальности с использованием сети Интернет. Поводом для преследования Юшкова стала публикация в социальных сетях под названием «Скажи чужаку свое НЕТ». В статье содержатся призывы ничего не покупать в магазинах, принадлежащих азербайджанцам, и рассуждения о неконтролируемом росте кавказских и среднеазиатских диаспор.