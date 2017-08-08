Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев постарается охватить своим вниманием как можно больше территорий и избирателей. Поэтому среду, 9 августа, он проведет не в Екатеринбурге за совещаниями по «Формированию комфортной городской среды» и ЭКСПО-2025, как планировалось ранее, а в поездке по «северам».
Как уточняется в официальном релизе, глава региона «проведет совещание по комплексному развитию моногородов Свердловской области, а также оценит ход реализации программы развития муниципалитета и посетит ряд социальных объектов города».
По информации «URA.RU», поездка Евгения Куйвашева в Краснотурьинск планировалась на следующей неделе — там его ждали в пятницу, 18 августа. Однако в этот день врио губернатора намерен вплотную заняться вопросом подготовки к ЭКСПО-2025, а потому окажется за пределами региона.