{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,99
Динамика за 2 недели
Евро 70,84
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
08 августа 2017
07 августа 2017
Главные новости Свердловской области
15:33  08 августа 2017 0

Селфи с губернатором сделают даже северные уральцы. Ради них Куйвашев отменил два совещания в Екатеринбурге

Встреча кандидата в губернаторы СО Евгения Куйвашева с доверенными лицами в Ельцин Центре. Екатеринбург, куйвашев евгений, вахрушев никита
Евгений Куйвашев отменил два совещания ради поездки по отдаленным территориямФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы губернатора Свердловской области
все новости сюжета

Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев постарается охватить своим вниманием как можно больше территорий и избирателей. Поэтому среду, 9 августа, он проведет не в Екатеринбурге за совещаниями по «Формированию комфортной городской среды» и ЭКСПО-2025, как планировалось ранее, а в поездке по «северам».

Как уточняется в официальном релизе, глава региона «проведет совещание по комплексному развитию моногородов Свердловской области, а также оценит ход реализации программы развития муниципалитета и посетит ряд социальных объектов города».

По информации «URA.RU», поездка Евгения Куйвашева в Краснотурьинск планировалась на следующей неделе — там его ждали в пятницу, 18 августа. Однако в этот день врио губернатора намерен вплотную заняться вопросом подготовки к ЭКСПО-2025, а потому окажется за пределами региона.

Антон Ольшанников
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров