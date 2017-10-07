11:44 07 октября 2017 4

Жители Екатеринбурга также приняли участие во флешмобе Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В конце сентября в социальных сетях по инициативе студента НИУ ВШЭ Петра Посмакова был запущен новый флешмоб #СтранаМеняется. Суть акции — показать, как внешне изменились города России с 1990-х годов.

На сегодняшний день к акции присоединились уже больше тысячи пользователей из Москвы, Крыма, Перми, Сургута, Челябинска, Екатеринбурга и других городов. Люди публикуют достопримечательности, центральные улицы и панорамные виды мегаполисов, чтобы показать, как трансформируются города.

В субботу, 7 октября, в Москве, на площадке ДК «Трехгорка», автор флешмоба Петр Посмаков проведет выставку фотографий «Страна меняется», на которой будут представлены самые интересные коллажи с описанием, которые опубликовали участники акции. Все снимки будут размещены на контуре карты России.