22:12 10 октября 2017 4

Воры начали думать о выборах, когда поняли, что Шакро сядет надолго Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Криминальный мир выбрал нового главу российских кланов после ареста авторитета Шакро Молодого (Захарий Калашов). Им стал держатель «общака» и правая рука Шакро 42-летний Каха Гальский. На престол претендовали российские и кавказские кланы.

«Каха бурерожденный», — написали в Сети, вспомнив сюжетную линию популярного сериала. Гальский ни дня не провел за решеткой, однако вышел в лидеры «предвыборной гонки» благодаря другим авторитетам. Его кандидатуру поддержали Юрий Пичугин (Пичуга) и Василий Христофоров (Вася Христос).

Борьба за пост главы отечественного криминалитета началась в январе 2017 года, когда ворам стало ясно, что Шакро сядет надолго, передает Life со ссылкой на одного из оперативников.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Калашов вместе с подельниками, как полагает следствие, намеревался незаконно завладеть чужим имуществом, потребовав с владелицы ресторана «Элементс» Жанны Ким 8 млн рублей, угрожая женщине расправой. Конфликт перерос в перестрелку, в результате которой погибли два человека.