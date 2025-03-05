Губернатор Краснодарского края дал комментарий после обрушения дома в Белореченске

Кондратьев: дом в Белореченске обрушился из-за взрыва газа
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Один человек получил серьезные ожоги в результате взрыва в Белореченске
Один человек получил серьезные ожоги в результате взрыва в Белореченске Фото:
новость из сюжета
В Белореченске полностью обрушился дом после взрыва газа

В результате детонации баллонного газа в жилом доме на улице Красной в Белореченске произошло обрушение межэтажных плит, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам, медицинские работники Белореченской районной больницы в сотрудничестве с коллегами из регионального министерства здравоохранения активно оказывают необходимую помощь пострадавшим.

«Медики Белореченской райбольницы совместно с коллегами из регионального минздрава оказывают помощь пострадавшим при обрушении межэтажных плит многоквартирного дома», — написал Кондратьев в личном telegram-канале. Он добавил, что один из пострадавших получил серьезные ожоги и в случае необходимости будет доставлен для дальнейшего лечения в краевую больницу в Краснодар. Еще один житель дома получил ушиб, а третий — амбулаторное лечение.

Всего, по информации губернатора, из здания были эвакуированы 54 человека, 25 из которых на данный момент размещены в пункте временного проживания. Он также поручил главе района Сергею Сидоренко обеспечить пострадавших всем необходимым до момента их возвращения в ремонтируемые квартиры.

Взрыв газового оборудования мог стать причиной обрушения многоквартирного дома в Белореченске Краснодарского края, сообщают оперативные службы. Следственные и спасательные команды работают на месте происшествия, чтобы установить точные причины и обстоятельства случившегося. В настоящее время идет оценка ущерба и определение объема необходимых восстановительных работ.

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В результате детонации баллонного газа в жилом доме на улице Красной в Белореченске произошло обрушение межэтажных плит, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам, медицинские работники Белореченской районной больницы в сотрудничестве с коллегами из регионального министерства здравоохранения активно оказывают необходимую помощь пострадавшим. «Медики Белореченской райбольницы совместно с коллегами из регионального минздрава оказывают помощь пострадавшим при обрушении межэтажных плит многоквартирного дома», — написал Кондратьев в личном telegram-канале. Он добавил, что один из пострадавших получил серьезные ожоги и в случае необходимости будет доставлен для дальнейшего лечения в краевую больницу в Краснодар. Еще один житель дома получил ушиб, а третий — амбулаторное лечение. Всего, по информации губернатора, из здания были эвакуированы 54 человека, 25 из которых на данный момент размещены в пункте временного проживания. Он также поручил главе района Сергею Сидоренко обеспечить пострадавших всем необходимым до момента их возвращения в ремонтируемые квартиры. Взрыв газового оборудования мог стать причиной обрушения многоквартирного дома в Белореченске Краснодарского края, сообщают оперативные службы. Следственные и спасательные команды работают на месте происшествия, чтобы установить точные причины и обстоятельства случившегося. В настоящее время идет оценка ущерба и определение объема необходимых восстановительных работ.
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