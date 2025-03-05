Губернатор Краснодарского края дал комментарий после обрушения дома в Белореченске

В результате детонации баллонного газа в жилом доме на улице Красной в Белореченске произошло обрушение межэтажных плит, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам, медицинские работники Белореченской районной больницы в сотрудничестве с коллегами из регионального министерства здравоохранения активно оказывают необходимую помощь пострадавшим.
«Медики Белореченской райбольницы совместно с коллегами из регионального минздрава оказывают помощь пострадавшим при обрушении межэтажных плит многоквартирного дома», — написал Кондратьев в личном telegram-канале. Он добавил, что один из пострадавших получил серьезные ожоги и в случае необходимости будет доставлен для дальнейшего лечения в краевую больницу в Краснодар. Еще один житель дома получил ушиб, а третий — амбулаторное лечение.
Всего, по информации губернатора, из здания были эвакуированы 54 человека, 25 из которых на данный момент размещены в пункте временного проживания. Он также поручил главе района Сергею Сидоренко обеспечить пострадавших всем необходимым до момента их возвращения в ремонтируемые квартиры.
Взрыв газового оборудования мог стать причиной обрушения многоквартирного дома в Белореченске Краснодарского края, сообщают оперативные службы. Следственные и спасательные команды работают на месте происшествия, чтобы установить точные причины и обстоятельства случившегося. В настоящее время идет оценка ущерба и определение объема необходимых восстановительных работ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.