Пассажир троллейбуса в Петербурге умер после драки с кондуктором

Вечером четвертого марта в Петербурге кондуктор троллейбуса попытался утихомирить буйного пассажира. В результате пассажир скончался. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
«Четвертого марта в 22:13 в полицию Кировского района Петербурга поступило сообщение о нападении на кондуктора в троллейбусе маршрута № 32 на Ленинском проспекте при пересечении Троллейбусного проезда», — пишет ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти в официальном telegram-канале. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили в салоне троллейбуса тело мужчины 55 лет без признаков жизни.
Предварительно, погибший пассажир вел себя агрессивно, начал громко стучать в стекло и проявлять признаки неадекватного поведения. 72-летний кондуктор решил самостоятельно успокоить нарушителя порядка. Он повалил агрессивного пассажира на пол салона, навалился сверху и удерживал его до тех пор, пока тот не перестал подавать признаки жизни. В результате мужчина скончался на месте происшествия.
Кондуктор был задержан прибывшими сотрудниками полиции и доставлен в следственные органы для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Тело погибшего пассажира направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.
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