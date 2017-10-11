Миллионы пользователей PornHub атаковал опасный вирус

08:45 11 октября 2017 0

Вирус заставлял пользователей смотреть пикантный контент снова и снова Фото: depositphotos.com © URA.RU

Любителей порно атаковал компьютерный вирус — миллионы пользователей популярного портала Pornhub подвергались атакам программы, которая устанавливала поддельные обновления для браузеров. В результате просмотр пикантного контента продолжался уже без согласия владельцев гаджетов.

Зараженными оказались несколько миллионов компьютеров, которые злоумышленники использовали в своих целях, отмечает телеканал 360, ссылаясь на The Guardian. Эксперты компании Proofpoint поясняют, что вирус призвал был помочь накрутить счетчики посещаемости посторонних сайтов, другой целью было мошенничество в области рекламы. Но вирусное программное обеспечение может также похищать данные пользователей и помогать заниматься вымогательством.

В основном от вируса пострадали любители пикантного видео, воспользовавшиеся сайтом из США, Канады и Великобритании. Авторами программы Kovter являются хакеры из группировки KovCoreG. Их разработки сейчас атакуют пользователей ряда других ресурсов.