Миллионы пользователей PornHub атаковал опасный вирус

Любителей порно атаковал компьютерный вирус — миллионы пользователей популярного портала Pornhub подвергались атакам программы, которая устанавливала поддельные обновления для браузеров. В результате просмотр пикантного контента продолжался уже без согласия владельцев гаджетов.
Зараженными оказались несколько миллионов компьютеров, которые злоумышленники использовали в своих целях, отмечает телеканал 360, ссылаясь на The Guardian. Эксперты компании Proofpoint поясняют, что вирус призвал был помочь накрутить счетчики посещаемости посторонних сайтов, другой целью было мошенничество в области рекламы. Но вирусное программное обеспечение может также похищать данные пользователей и помогать заниматься вымогательством.
В основном от вируса пострадали любители пикантного видео, воспользовавшиеся сайтом из США, Канады и Великобритании. Авторами программы Kovter являются хакеры из группировки KovCoreG. Их разработки сейчас атакуют пользователей ряда других ресурсов.