{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Его место занял уралец Александр Бурков
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,07
Динамика за 2 недели
Евро 68,36
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
11 октября 2017
10 октября 2017
08:45  11 октября 2017 0

Миллионы пользователей PornHub атаковал опасный вирус

ДПС, ГИБДД, полиция, ГАИ, блогеры, допрос, телеграм, компьютер, клавиатура, блогеры, печатать
Вирус заставлял пользователей смотреть пикантный контент снова и сноваФото: depositphotos.com © URA.RU

Любителей порно атаковал компьютерный вирус — миллионы пользователей популярного портала Pornhub подвергались атакам программы, которая устанавливала поддельные обновления для браузеров. В результате просмотр пикантного контента продолжался уже без согласия владельцев гаджетов.

Зараженными оказались несколько миллионов компьютеров, которые злоумышленники использовали в своих целях, отмечает телеканал 360, ссылаясь на The Guardian. Эксперты компании Proofpoint поясняют, что вирус призвал был помочь накрутить счетчики посещаемости посторонних сайтов, другой целью было мошенничество в области рекламы. Но вирусное программное обеспечение может также похищать данные пользователей и помогать заниматься вымогательством.

В основном от вируса пострадали любители пикантного видео, воспользовавшиеся сайтом из США, Канады и Великобритании. Авторами программы Kovter являются хакеры из группировки KovCoreG. Их разработки сейчас атакуют пользователей ряда других ресурсов.

Татьяна Трушина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров