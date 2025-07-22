Россия изменит схему продажи зерна в Азию

Власти России изменят схемы поставки продукции сельского хозяйства в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Михаил Мишустин в Чите 22 июля провел совещание по экспорту зерна. Сельхозпродукция, и зерно в том числе, — одна из ключевых категорий товаров, которые РФ поставляет на Восток, и для поддержки экспортеров необходимы новая инфраструктура и льготное финансирование, отмечают эксперты.
Забайкалье — второй регион, который Мишустин посетил в рамках традиционного летнего турне. Оно началось 21 июля с Благовещенска, из которого глава правительства прилетел в Читу. Как и во время прошлого визита в этот город в августе 2022 года, премьер осмотрел социальный объект — краевой перинатальный центр.
Затем Мишустин отправился в здание правительства региона. Ему презентовали работу зернового терминала, запущенного в 2022 году. Это специализированный зерновой железнодорожный комплекс, расположенный в Забайкальске на границе с Маньчжурией (Китай). Заявленная пропускная способность перевалки грузов — до 8 млн тонн зерна в год. Одновременно в терминале может храниться до 80 тысяч тонн. На предприятии работает более 500 человек.
Терминал входит в группу компаний «Новый сухопутный зерновой коридор». В числе ее инвестпроектов также транспортно-логистический центр и контейнерный терминал в Забайкалье, зерновой производственный кластер на границе «Нижнеленинское — Тунцзян», морской зерновой терминал во Владивостоке.
На совещании по развитию экспорта зерна Мишустин отметил, что Россия хорошо обеспечена собственными продовольственными товарами, что позволяет ей поставлять сельхозпродукцию за рубеж. РФ — один из лидеров глобального рынка зерна, подчеркнул премьер. В прошлом году аграрии собрали хороший урожай — почти 130 млн тонн зерновых и зернобобовых. Внутренние потребности закрыты полностью, что дало возможность отправить рекордные объемы в другие страны.
«Наша страна была и остается надежным партнером. И добросовестно выполняет обязательства и дальше будет придерживаться таких принципов.
Президент обозначил задачу к 2030 году увеличить экспорт продукции агропромышленного комплекса в полтора раза по сравнению с 2021 годом. Решаться она будет, в том числе за счет поставок зерновых», – сказал премьер.
Государство продолжит оказывать широкую поддержку сельхозпроизводителям, заявил глава правительства. Среди наиболее востребованных мер он назвал льготное кредитование и лизинг.
«И, конечно, важная задача — наладить транспортировку конечной продукции. Здесь мы оказываем помощь регионам. В прошлом году увеличили субсидию на перевозку зерна из Сибири и Урала по железной дороге на треть, до более чем 8 млрд рублей. Во-вторых, развиваем портовую инфраструктуру. За прошлый год мощности по перевалке зерна выросли примерно на 10 млн тонн, до почти 85 млн. Будет расширена пропускная способность подъездных путей к портам. За шесть лет по поручению президента провозные возможности Азово-Черноморского и Восточного направлений нарастим в общей сложности более чем на 50 млн тонн», — отметил Мишустин.
Выбор Забайкалья местом проведения совещания по развитию экспорта неслучаен. Это приграничный регион, по которому также проходит Транссибирская магистраль, объяснил профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Правительство прикладывает усилия для развития инфраструктуры, нужной для поставок в Азию стратегически важных товаров, к которым относится сельхозпродукция.
«Речь идет в первую очередь о железнодорожной и дорожной инфраструктуре. Она должна обеспечить более эффективное взаимодействие с нашими партнерами — прежде всего Китаем и другими странами Азии.
Очень важны возможности транспортировки грузов через Дальний Восток в обе стороны. Кроме зерна и другой сельхозпродукции, туда идут большие объемы угля, других полезных ископаемых, топлива, растет доля поставок товаров с высокой добавленной стоимостью», – сказал экономист.
В советское время Забайкалье и соседние регионы были ориентированы в первую очередь на сельское хозяйство, отметил Сафонов. С одной стороны, им помогает опыт при развитии проектов в этой сфере, с другой, сейчас аграрные регионы требуют дополнительного внимания государства. Чтобы развивать экспортный потенциал, необходимо удерживать на этих территориях людей, давать им рабочие места, которые отвечают современным запросам. Этого не сделать без комплекса мер господдержки.
«Для этого используются субсидии, а также специальные площадки, где за государственные деньги уже подведены электричество и другие коммуникации. С инвестора снимается часть издержек, и строительство предприятия становится для него более привлекательным», — уточнил собеседник URA.RU.
С Дальним Востоком связана перспектива переориентации российского экспорта на Азиатско-Тихоокеанский регион, для которой еще многое предстоит сделать, пояснил ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников. Государство стремится создать для бизнеса такие условия, чтобы он размещал свои объекты близко к границе, открывал мощности для производства и хранения.
«Инвесторы, размещая там объекты, экономят на логистике. Кроме того, Восточный полигон перегружен, поэтому власти ищут возможности загрузить его потоки. В конечном счете это позволит экспортерам сдерживать закупочные цены», – сказал Масленников.
Сейчас идет активная фаза планирования госрасходов на развитие экспорта. Правительство просчитывает параметры новой бюджетной трехлетки. С этим связана активная работа с регионами и профильными госорганами, добавил Масленников.
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