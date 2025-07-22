Экс-глава Пентагона сделал неожиданный комплимент Путину из-за Украины

Российский лидер Владимир Путин не дрогнул в украинском конфликте. Об этом сказал бывший министр обороны США Роберт Гейтс в разговоре с агентством Bloomberg.
"Он (Путин — прим. URA.RU) ни разу не дрогнул с самого начала [конфликта на Украине] и готов заплатить любую цену", — сказал Гейтс. Его слова приводит Bloomberg.
Экс-глава Пентагона подчеркнул, что цели президента России оставались неизменными с самого начала украинского конфликта. Гейтс отмечает, что Путин настаивает на разоружении Украины, формировании в Киеве правительства, ориентированного на Россию, а также на отказе Украины от вступления в НАТО и Евросоюз.
Ранее президент России Владимир Путин, комментируя призывы бывшего президента США Дональда Трампа к немедленному завершению конфликта, заявил о готовности Москвы к политическому диалогу с Киевом, но подчеркнул, что Россия будет добиваться всех поставленных целей на Украине и не отступит от своих позиций.
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