В Турции автобус с российскими туристами попал в ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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В салоне находились 33 гражданина России
В салоне находились 33 гражданина России Фото:

В Серике (Турция) автобус с российскими туристами попал в аварию. Всего в салоне находилось 33 россиянина, которые ехали в курортный город Сиде. Об этом URA.RU рассказали в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

«Автобус направлялся из аэропорта Антальи в Сиде, вез туристов в их отели. В салоне находились 33 туриста из России», — сообщили в РСТ.

Позже стало известно, что автобус занесло, когда он заехал на мост. Чтобы избежать падения, водитель направил машину на дорожные ограждения, разделяющие встречные полосы. Автобус серьезно пострадал. От столкновения с ограждением выбило стекла. Ни один из пассажиров не пострадал. Водитель транспортного средства также не получил травм. 

В начале июля в курортном районе Сиде провинции Анталья (Турция) трое россиян попали в ДТП. Они переходили дорогу по пешеходному переходу, когда в них врезался мотоциклист, который не успел затормозить. Пострадали две женщины и 11-летний ребенок. Их доставили в больницу.

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В Серике (Турция) автобус с российскими туристами попал в аварию. Всего в салоне находилось 33 россиянина, которые ехали в курортный город Сиде. Об этом URA.RU рассказали в Российском союзе туриндустрии (РСТ). «Автобус направлялся из аэропорта Антальи в Сиде, вез туристов в их отели. В салоне находились 33 туриста из России», — сообщили в РСТ. Позже стало известно, что автобус занесло, когда он заехал на мост. Чтобы избежать падения, водитель направил машину на дорожные ограждения, разделяющие встречные полосы. Автобус серьезно пострадал. От столкновения с ограждением выбило стекла. Ни один из пассажиров не пострадал. Водитель транспортного средства также не получил травм.  В начале июля в курортном районе Сиде провинции Анталья (Турция) трое россиян попали в ДТП. Они переходили дорогу по пешеходному переходу, когда в них врезался мотоциклист, который не успел затормозить. Пострадали две женщины и 11-летний ребенок. Их доставили в больницу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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