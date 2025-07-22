В Турции автобус с российскими туристами попал в ДТП

В Серике (Турция) автобус с российскими туристами попал в аварию. Всего в салоне находилось 33 россиянина, которые ехали в курортный город Сиде. Об этом URA.RU рассказали в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
«Автобус направлялся из аэропорта Антальи в Сиде, вез туристов в их отели. В салоне находились 33 туриста из России», — сообщили в РСТ.
Позже стало известно, что автобус занесло, когда он заехал на мост. Чтобы избежать падения, водитель направил машину на дорожные ограждения, разделяющие встречные полосы. Автобус серьезно пострадал. От столкновения с ограждением выбило стекла. Ни один из пассажиров не пострадал. Водитель транспортного средства также не получил травм.
В начале июля в курортном районе Сиде провинции Анталья (Турция) трое россиян попали в ДТП. Они переходили дорогу по пешеходному переходу, когда в них врезался мотоциклист, который не успел затормозить. Пострадали две женщины и 11-летний ребенок. Их доставили в больницу.
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