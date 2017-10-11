14:56 11 октября 2017 1

Центробанк РФ прогнозирует стабилизацию экономики Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Центробанк опубликовал оценку платежного баланса России в третьем квартале 2017 года. Профицит счета текущих операций платежного баланса в стране с начала 2017 года увеличился в 1,7 раза и достиг 26,6 млрд долларов. Стабилизация экономики возвращает в Россию иностранных инвесторов.

В ЦБ отмечают, что ключевую роль в увеличении профицита платежного баланса «сыграло укрепление торгового баланса благодаря росту объемов экспорта по сравнению с импортом в стоимостном выражении». Экспорт по итогам 9 месяцев текущего года Банк России оценивает в 250,4 миллиарда долларов, импорт — в 170,1 миллиарда долларов. В итоге положительное сальдо торгового баланса выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 27,5%, или на 17,3 млрд долларов.

Доктор экономических наук Михаил Делягин отмечает, что положительная динамика, которая была зафиксирована в первом квартале этого года, к третьему кварталу заметно снизилась. «В третьем квартале относительный рост есть, но в абсолютных цифрах он небольшой — 3,2 млрд долларов. Однако если учесть, что в июле и августе у нас вовсе был отрицательный сальдо платежного баланса, то нынешние показатели внушают уверенность. Во многом рост обусловлен ценой нефти», — объяснил экономист в разговоре с «URA.RU».

Согласно данным ЦБ, на протяжении нескольких кварталов фиксируется чистый приток иностранного капитала по финансовому счету. Приток портфельных инвестиций составил 4,5 млрд долларов. Международные инвесторы проявляют большой интерес к вкладам в облигации федерального займа (ОФЗ).

«Это связано со стабильностью рубля и сравнительно высокими процентными ставки по ценным бумагам. Больше в мире нет мест, где так хорошо можно на этом заработать», — поясняет Михаил Делягин.

Дело в том, что ценные бумаги в развитых странах не приносят доход из-за нулевых процентных ставок.

Последний пример — легендарный инвестор Марк Мобиус, который снова вложился в акции Сбербанка после тотальной распродажи российских активов в 2014 году. Как сообщало «URA.RU», покупку осуществили фонды Templeton, которые принадлежат бизнесмену. В общей сложности Мобиус потратил 19 млн долларов на акции российского банка. «Эти инвестиции важны с точки зрения имиджа. Несмотря на санкции и изоляцию, к нам приходят иностранные инвесторы со всего мира», — говорит экономист.

Иностранных инвесторов также привлекает снижение рисков макроэкономической неопределенности и исторически низкая инфляция (3,0% по итогам сентября).На сегодняшний день организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ожидает роста реального ВВП России в 2017 году на 2% и на 2,1% в 2018 году. Ранее ОЭСР ожидала роста реального ВВП РФ в 2017 году на 1,4%, а в 2018 году — на 1,6%.