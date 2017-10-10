Легендарный инвестор Марк Мобиус снова вложился в Сбербанк

20:12 10 октября 2017 0

Сбербанк считается лучшим банком Восточной Европы Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Легендарный инвестор Марк Мобиус снова вложился в акции Сбербанка после тотальной распродажи российских активов в 2014 году. Покупку осуществили фонды Templeton, которые принадлежат бизнесмену.

В общей сложности Мобиус потратил 19 млн долларов на акции российского банка, пишет «Бизнес.FM» со ссылкой на отчет Templeton. Портфельный менеджер Александр Крапивко отмечает, что инвестор пошел на данный шаг, потому что Сбербанк является лучшим банком Восточной Европы.

«А вообще, если вы заметите, Сбербанк был лучшей акцией этого года и прошлого. Поэтому они вынуждены это дело купить, вынуждены покупать именно акции», — отметил он. Крапивко подчеркнул, что на фоне проблем частных банков капитализация «Сбера» растет, что и отмечают западные бизнесмены.