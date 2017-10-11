В Москве 19 октября состоится заседание Центрального совета партии «Справедливая Россия», на котором будет принято решение о передаче мандата бывшего свердловского депутата Госдумы РФ Александра Буркова другому партийному кандидату.
Как сообщил «URA.RU» высокопоставленный источник в «СР», главным претендентом на освободившееся место в федеральном парламенте является свердловский академик Валерий Черешнев, возглавлявший в двух предыдущих составах Госдумы комитет по науке и наукоёмким технологиям.
Однако в интервью агентству академик заявил, что ему пока не поступало официальное предложение продолжить депутатскую деятельность: «Пока не предлагали. Жду, когда мне что-то скажут. Сегодня я встречаюсь с представителями руководства партии по этому вопросу. Посмотрим, на каких условиях будет сделано предложение, если оно действительно будет сделано. Думаю, что все решится сегодня-завтра».
Альтернативным кандидатом на мандат Александра Буркова в партии считают президента Московского индустриального банка Абубакара Арсамакова, с которым также проводятся предварительные переговоры. В федеральной пресс-службе «Справедливой России» не смогли уточнить, кто из партийцев имеет большие шансы занять место Александра Буркова.
На этом же заседании Центрального совета будет рекомендована кандидатура нового руководителя свердловского регионального отделения «Справедливой России», которым до недавнего времени также был Александр Бурков. По неофициальной информации, речь может идти о ресурсном бизнесмене из другого региона. В федеральной пресс-службе посоветовали обратиться по данному вопросу за комментариями в свердловское отделение партии. Но у представителей свердловской ячейки «СР» также нет информации на этот счет.
Как ранее писало «URA.RU», 9 октября Александр Бурков был назначен на пост временно исполняющего обязанности губернатора Омской области.