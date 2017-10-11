{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Благодаря ему Екатеринбург попал в Книгу Гиннесса. Но Росприроднадзор решил иначе
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,92
Динамика за 2 недели
Евро 68,50
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
11 октября 2017
Главные новости Свердловской области
18:47  11 октября 2017 0

Воронежский банкир займет место Александра Буркова в Госдуме. На него рассчитывал именитый свердловчанин

Съезд Почётных граждан Урала в ЭКСПО. Екатеринбург, черешнев валерий
Валерий Черешнев остается главным претендентом на мандат Александра БурковаФото: Анна Майорова © URA.RU

В Москве 19 октября состоится заседание Центрального совета партии «Справедливая Россия», на котором будет принято решение о передаче мандата бывшего свердловского депутата Госдумы РФ Александра Буркова другому партийному кандидату.

Как сообщил «URA.RU» высокопоставленный источник в «СР», главным претендентом на освободившееся место в федеральном парламенте является свердловский академик Валерий Черешнев, возглавлявший в двух предыдущих составах Госдумы комитет по науке и наукоёмким технологиям.

Однако в интервью агентству академик заявил, что ему пока не поступало официальное предложение продолжить депутатскую деятельность: «Пока не предлагали. Жду, когда мне что-то скажут. Сегодня я встречаюсь с представителями руководства партии по этому вопросу. Посмотрим, на каких условиях будет сделано предложение, если оно действительно будет сделано. Думаю, что все решится сегодня-завтра».

Альтернативным кандидатом на мандат Александра Буркова в партии считают президента Московского индустриального банка Абубакара Арсамакова, с которым также проводятся предварительные переговоры. В федеральной пресс-службе «Справедливой России» не смогли уточнить, кто из партийцев имеет большие шансы занять место Александра Буркова.

На этом же заседании Центрального совета будет рекомендована кандидатура нового руководителя свердловского регионального отделения «Справедливой России», которым до недавнего времени также был Александр Бурков. По неофициальной информации, речь может идти о ресурсном бизнесмене из другого региона. В федеральной пресс-службе посоветовали обратиться по данному вопросу за комментариями в свердловское отделение партии. Но у представителей свердловской ячейки «СР» также нет информации на этот счет.

Как ранее писало «URA.RU», 9 октября Александр Бурков был назначен на пост временно исполняющего обязанности губернатора Омской области.

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров