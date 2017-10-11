17:35 11 октября 2017 0

Бронетранспортер предназначен для перевозки раненых Фото: bmpd.livejournal.com

На XIV оборонно-промышленной выставке, которая открылась в Киеве 10 октября, посетителям представили новый гусеничный бронетранспортер, уже ставший предметом троллинга в Сети.

Разработчиком военной машины стал фермер Борис Ткач. Его бронетрактор, как отметили в блоге bmpd, выполнен путем переделки гусеничного сельскохозяйственного трактора Т-150. На работу у автора ушло больше двух лет с июня 2015 года.

Фермерская разработка якобы предназначена для эвакуации раненых. Техника оснащена 20-миллиметровой броней в лобовой части и 10-миллиметровой по бортам. Корпус на первый взгляд напоминает цистерну, поэтому его уже высмеяли в соцсетях