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11 октября 2017
17:35  11 октября 2017 0

На выставке вооружения в Киеве показали бронетранспортер будущего из старой цистерны. ФОТО

Бронетранспортер предназначен для перевозки раненыхФото: bmpd.livejournal.com

На XIV оборонно-промышленной выставке, которая открылась в Киеве 10 октября, посетителям представили новый гусеничный бронетранспортер, уже ставший предметом троллинга в Сети.

Разработчиком военной машины стал фермер Борис Ткач. Его бронетрактор, как отметили в блоге bmpd, выполнен путем переделки гусеничного сельскохозяйственного трактора Т-150. На работу у автора ушло больше двух лет с июня 2015 года.

Фермерская разработка якобы предназначена для эвакуации раненых. Техника оснащена 20-миллиметровой броней в лобовой части и 10-миллиметровой по бортам. Корпус на первый взгляд напоминает цистерну, поэтому его уже высмеяли в соцсетях

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На первый взгляд корпус бронетрактора напоминает цистерну Фото: bmpd.livejournal.com

Сергей Демин
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