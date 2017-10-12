02:56 12 октября 2017 0

Видео было снято с воздуха с помощью квадрокоптера ФОТО: скрин YouTube

Случайным образом, оператор из Канады Дэн Нистедт с помощью своего квадрокоптера смог снять схватку между лосем и волком на озере в северной части провинции Онтарио.

Видеозапись, которую канадец опубликовал в своем аккаунте в YouTube, длится шесть минут.

В начале, на мелководье, хищник нападет на парнокопытное, но после того, как тот успешно отбивается, волк заходит дальше в озеро. Через какой-то момент опасному хищнику удалось вцепиться своими клыками в ногу своей жертвы, но лосю удалось освободиться, передают РИА «Новости».

В конечном итоге, сохатому удается сбежать от волка, который, судя по видео, устал или отвлекся на появившийся в поле его зрения квадрокоптер.