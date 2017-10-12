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12 октября 2017
11 октября 2017
Главные новости Москвы
04:16  12 октября 2017 0

В России могут отменить обязательное соответствие алкоголя ГОСТам

Ресторан
Производители вин считают, что отказ от обязательных ГОСТов наполнит рынок суррогатным и фальсифицированным алкоголемФото: Анна Майорова © URA.RU

Сразу три ведомства — Минэкономразвития, Минпромторг и Росстандарт — выступили за то, чтобы на алкогольном рынке действовал принцип добровольности в части соблюдения ГОСТов. Поправки, подготовленные к закону «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта» не поддержали Росалкогольрегулирование и Минфин РФ.

Как сообщают «Известия», специалисты МЭР подготовили отчет по вопросам национальных и межнациональных стандартов для алкогольной продукции. Из документа следует, что существует конфликт в законодательной базе.

В частности, договор о Евразийском экономическом союзе устанавливает, что стандарты любого уровня — международные, межгосударственные и государственные — могут применяться лишь на добровольной основе, закон «О стандартизации в РФ» говорит о том же. Но 171-ФЗ обязывает применять стандарты в алкогольной отрасли в обязательном порядке, пишет издание.

В МЭР настаивают на введении принципа добровольности применения стандартов В законодательстве необходимо прописать возможность производства алкоголя в соответствии с техническими условиями (ТУ). Что касается ГОСТов, то соблюдать их неукоснительно нужно лишь если производитель сам принимает решение о соответствии стандартам.

Между тем, против инициативы выступили даже производители алкоголя. Так, виноделы уверены: предлагаемые изменения попросту узаконят производство суррогатной и фальсифицированной продукции, Требования техрегламентов касаются только безопасности продукта, но не регламентируют качественных характеристик товара.

Евгений Александров
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