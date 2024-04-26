Судимость за поддержку РФ не дает иностранцам возможность переехать в Россию

Депутат Кузнецов: в законах РФ есть много запретов для переезда иностранцев

26 апреля 2024 в 09:09 Размер текста - 17 +

Граждане стран Запада имеют судимость за поддержку российской позиции, отметил Дмитрий Кузнецов Фото: Анна Майорова © URA.RU Многие иностранцы из недружественных стран не могут переехать в Россию из-за судимости, которую они получили в результате активной поддержки РФ. Об этом на круглом столе по «Актуальным вопросам перспективы переселения иностранных граждан из западных стран» корреспонденту URA.RU рассказал член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Кузнецов. Одной из основных проблем он назвал бюрократический барьер, с которым сталкиваются желающие эмигрировать в Россию из европейских стран. «К сожалению, у нашего законодательства сейчас на практике есть много препятствий для переезда иностранцев в РФ. Например, люди в западных странах могут иметь судимость за поддержку российской позиции. Именно это обстоятельство не дает им возможность переехать в нашу страну. Потому что у них есть справка о судимости. Получается, что культурно чуждого мигранта из стран Средней Азии мы впускаем спокойно, а наши единомышленники из недружественных стран получают отказы на переезд. Я считаю, что это неразумно, невыгодно для России и мы должны это изменить», — заявил Дмитрий Кузнецов. В Россию стремятся переехать более 150 тысяч семей из недружественных стран По мнению депутата, государству нужно стимулировать переезд иностранцев в РФ. «Крайне важное дело, по моим убеждениям, снять бюрократические барьеры и наоборот стимулировать переезд наших единомышленников из недружественных стран Запада, которые поддерживают традиционные ценности. Таких людей много. Я не думаю, что нам нужно открывать двери для всех желающих, но аккуратно и ответственно подойти к этому вопросу и начать процесс поддержки переселения необходимо. Огромное количество квалифицированных, умных, многодетных и законопослушных граждан хотят переехать в Россию. Просто это не очень известно у нас и не очень известно в мире, но это правда. Этому свидетельствует огромное количество заявок от людей, которые просят помочь им с переездом», — отметил Кузнецов. Ранее агентство URA.RU сообщало, что в Россию стремятся переехать более 150 тысяч семей из недружественных стран. При этом только порядка двух тысяч смогли собрать необходимые документы и переехать в РФ. Остальные сталкиваются с бюрократическими препонами и общественной травлей за границей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Многие иностранцы из недружественных стран не могут переехать в Россию из-за судимости, которую они получили в результате активной поддержки РФ. Об этом на круглом столе по «Актуальным вопросам перспективы переселения иностранных граждан из западных стран» корреспонденту URA.RU рассказал член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Кузнецов. Одной из основных проблем он назвал бюрократический барьер, с которым сталкиваются желающие эмигрировать в Россию из европейских стран. «К сожалению, у нашего законодательства сейчас на практике есть много препятствий для переезда иностранцев в РФ. Например, люди в западных странах могут иметь судимость за поддержку российской позиции. Именно это обстоятельство не дает им возможность переехать в нашу страну. Потому что у них есть справка о судимости. Получается, что культурно чуждого мигранта из стран Средней Азии мы впускаем спокойно, а наши единомышленники из недружественных стран получают отказы на переезд. Я считаю, что это неразумно, невыгодно для России и мы должны это изменить», — заявил Дмитрий Кузнецов. По мнению депутата, государству нужно стимулировать переезд иностранцев в РФ. «Крайне важное дело, по моим убеждениям, снять бюрократические барьеры и наоборот стимулировать переезд наших единомышленников из недружественных стран Запада, которые поддерживают традиционные ценности. Таких людей много. Я не думаю, что нам нужно открывать двери для всех желающих, но аккуратно и ответственно подойти к этому вопросу и начать процесс поддержки переселения необходимо. Огромное количество квалифицированных, умных, многодетных и законопослушных граждан хотят переехать в Россию. Просто это не очень известно у нас и не очень известно в мире, но это правда. Этому свидетельствует огромное количество заявок от людей, которые просят помочь им с переездом», — отметил Кузнецов. Ранее агентство URA.RU сообщало, что в Россию стремятся переехать более 150 тысяч семей из недружественных стран. При этом только порядка двух тысяч смогли собрать необходимые документы и переехать в РФ. Остальные сталкиваются с бюрократическими препонами и общественной травлей за границей.