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Благодаря ему Екатеринбург попал в Книгу Гиннесса. Но Росприроднадзор решил иначе
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12 октября 2017
11 октября 2017
Главные новости Свердловской области
05:18  12 октября 2017 0

ЕЖК не собирается останавливать производство

Цены. Алое поле. Челябинск., майонез
У предприятия есть еще два дня, чтобы решить все формальности с РосприроднадзоромФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Производство на «Екатеринбургском жировом комбинате» останавливаться не будет. Об этом заявили официальные представители группы компаний «Русагро Масло», в состав которого входит предприятие.

Информацию о том, что производство будет остановлено, на в «Русагро Масло» считают не соответствующей действительности.

«Приостановление разрешения на выбросы не является основанием для приостановки деятельности предприятия и позволяет Комбинату в определенные сроки усовершенствовать производство, — сообщила „URA.RU“ официальный представитель предприятия Наталья Батуева. — Все установленные законом предписания Жировой комбинат выполнил и в ближайшее время предоставит документы для подачи в Росприроднадзор для восстановления разрешения».

Ранее стало известно, что 14 октября у предприятия заканчивается разрешение на выброс в атмосферу вредных веществ. Как писало «URA.RU», производственный цикл устроен так, что без выброса производить продукцию невозможно, поэтому если разрешения от Росприроднадзора в установленный срок получено не будет, комбинат придется остановить. Вопрос о том, успеют ли на предприятии решить все формальности за оставшиеся два дня, пока остается открытым.

Евгений Александров
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