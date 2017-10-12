Производство на «Екатеринбургском жировом комбинате» останавливаться не будет. Об этом заявили официальные представители группы компаний «Русагро Масло», в состав которого входит предприятие.
Информацию о том, что производство будет остановлено, на в «Русагро Масло» считают не соответствующей действительности.
«Приостановление разрешения на выбросы не является основанием для приостановки деятельности предприятия и позволяет Комбинату в определенные сроки усовершенствовать производство, — сообщила „URA.RU“ официальный представитель предприятия Наталья Батуева. — Все установленные законом предписания Жировой комбинат выполнил и в ближайшее время предоставит документы для подачи в Росприроднадзор для восстановления разрешения».
Ранее стало известно, что 14 октября у предприятия заканчивается разрешение на выброс в атмосферу вредных веществ. Как писало «URA.RU», производственный цикл устроен так, что без выброса производить продукцию невозможно, поэтому если разрешения от Росприроднадзора в установленный срок получено не будет, комбинат придется остановить. Вопрос о том, успеют ли на предприятии решить все формальности за оставшиеся два дня, пока остается открытым.