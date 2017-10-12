КПРФ отправит на фестиваль молодежи в Сочи делегацию по спасению мира

В КПРФ поддержали проведение в России Всемирного фестиваля молодежи и напомнили, что первыми предложили эту идею еще 70 лет назад.
«Хочу напомнить, что наша страна стояла у истоков фестивального движения. В 1945 году, сразу после Второй мировой войны, по инициативе СССР была создана Всемирная федерация демократической молодежи, которая объединила молодых людей из всех стран планеты в борьбе за мир, демократию, идеалы социальной справедливости. Эта федерация и стала в дальнейшем организатором фестивалей. Советский Союз дважды был хозяином фестиваля — в 1957 и 1985 годах», — заявил зампредседателя ЦК КРПФ депутат Госдумы Юрий Афонин. Его обращение опубликовано на сайте партии.
Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в Сочи с 14 по 22 октября. Участие в нем примут делегации из 150 стран общей численностью в 20 тысяч человек. По масштабам мероприятие сравнивают с Олимпиадой в Сочи в 2014 году.
По словам Юрия Афонина, КПРФ намерено также направить свою делегацию коммунистической молодежи. Тем более что в рамках Фестиваля планируется провести крупную международную конференцию, посвященную 100-летию Революции.
Поддержал проведение фестиваля в России и лидер КПРФ: «Сегодня, когда в воздухе снова пахнет войной, если молодежь не возвысит свой голос за мир, то всем будет плохо», — считает Геннадий Зюганов, который приглашен на мероприятие в качестве почетного гостя.