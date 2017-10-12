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12 октября 2017
11 октября 2017
10 октября 2017
16:07  12 октября 2017 0

Трассу под Тюменью затянуло густым дымом. Горожане ждут апокалипсис и шутят про вейперов. ФОТО

В районе Верхнего бора вспыхнула траваФото: Mary Fries, группа "ЧС Тюмень" в соцсети "ВКонтакте"

Под Тюменью в районе поселка Верхний Бор горожан напугали огромные клубы дыма. Очевидцы сфотографировали этот «туман» и опубликовали фото в соцсетях. В ГУ МЧС по Тюменской области корреспонденту «URA.RU» сообщили, что на место уже выехали подразделения противопожарной службы.

«Только что напротив Верхнего бора», — написала тюменка и опубликовала в группе «ЧС Тюмень» фотографию, на которой видны густые клубы дыма, полностью скрывающие дорогу. «Апокалипсис? Лес горит? Ждем шутки про вейперов», — отреагировали горожане. «Деревья горят», — ответила автор записи.

В пресс-службе ГУ МЧС по области корреспонденту «URA.RU» сообщили, что в районе Верхнего бора горит трава на площади примерно в 300 квадратных метров. «Туда уже выехали наши сотрудники, работают на месте», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее с другой стороны города — в районе Ялуторовска — загорелась трава на площади примерно в 12 Га, ветер принес запах гари в Тюмень. В МЧС отметили, что причины возгораний выясняются.

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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