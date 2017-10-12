Под Тюменью в районе поселка Верхний Бор горожан напугали огромные клубы дыма. Очевидцы сфотографировали этот «туман» и опубликовали фото в соцсетях. В ГУ МЧС по Тюменской области корреспонденту «URA.RU» сообщили, что на место уже выехали подразделения противопожарной службы.
«Только что напротив Верхнего бора», — написала тюменка и опубликовала в группе «ЧС Тюмень» фотографию, на которой видны густые клубы дыма, полностью скрывающие дорогу. «Апокалипсис? Лес горит? Ждем шутки про вейперов», — отреагировали горожане. «Деревья горят», — ответила автор записи.
В пресс-службе ГУ МЧС по области корреспонденту «URA.RU» сообщили, что в районе Верхнего бора горит трава на площади примерно в 300 квадратных метров. «Туда уже выехали наши сотрудники, работают на месте», — подчеркнули в пресс-службе.
Ранее с другой стороны города — в районе Ялуторовска — загорелась трава на площади примерно в 12 Га, ветер принес запах гари в Тюмень. В МЧС отметили, что причины возгораний выясняются.