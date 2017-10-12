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12 октября 2017
Главные новости Свердловской области
20:45  12 октября 2017 0

В центре Екатеринбурга образовалась стихийная свалка. У чиновников есть версия. ФОТО

Горожане сами подкидывают мусор в стихийную помойкуФото: читатели "URA.RU"

В самом центре Екатеринбурга на перекрестке улиц проспект Ленина и Карла Либкнехта образовалась несанкционированная свалка. Уже несколько дней на тротуаре лежит куча мешков с мусором, которая разрастается благодаря прохожим.

В администрации города «URA.RU» не смогли оперативно прокомментировать инцидент. «Возможно, какой-то магазин ремонт делал и не убрал, надо разбираться. В любом случае завтра примем меры», — сообщил пресс-секретарь мэрии Анатолий Карманов. Он также отметил, что на такой случай в городе действует институт квартальных инспекторов, которые имеют право вынести предписание.

Согласно данным официального интернет-портала Екатеринбурга, за этой территорией в качестве квартальной закреплена инспектор Анна Хан. Женщина не ответила на звонок.

Александр Пономарев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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