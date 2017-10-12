В самом центре Екатеринбурга на перекрестке улиц проспект Ленина и Карла Либкнехта образовалась несанкционированная свалка. Уже несколько дней на тротуаре лежит куча мешков с мусором, которая разрастается благодаря прохожим.
В администрации города «URA.RU» не смогли оперативно прокомментировать инцидент. «Возможно, какой-то магазин ремонт делал и не убрал, надо разбираться. В любом случае завтра примем меры», — сообщил пресс-секретарь мэрии Анатолий Карманов. Он также отметил, что на такой случай в городе действует институт квартальных инспекторов, которые имеют право вынести предписание.
Согласно данным официального интернет-портала Екатеринбурга, за этой территорией в качестве квартальной закреплена инспектор Анна Хан. Женщина не ответила на звонок.