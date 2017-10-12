20:50 12 октября 2017 0

Его хотели установить еще 27 лет назад Фото: Анна Майорова © URA.RU

Памятник жертвам политических репрессий «Маски скорби» работы всемирно известного скульптора Эрнста Неизвестного откроется в Екатеринбурге 16 ноября 2017 года. Об этом «URA.RU» сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека Свердловской области. Монумент расположится на территории Мемориального комплекса жертвам политических репрессий на 12-м километре Московского тракта.

День памяти жертв политических репрессий отмечается в России 30 октября. Изначально планировалось приурочить открытие памятника именно к этой дате. Однако в Москве в этот день будут открывать монумент «Стена скорби», поэтому открытие «Масок скорби» в Екатеринбурге было решено сдвинуть. Дата была согласована на встрече свердловского омбудсмена Татьяны Мерзляковой с главой президента Совета по правам человека Михаилом Федотовым, который по поручению президента РФ возглавляет рабочую группу по реализации государственной Концепции увековечивания памяти жертв политических репрессий.

В Екатеринбург на открытие памятника приедут Михаил Федотов и экс-уполномоченный по правам человека в Российской Федерации (в период 2004—2014 годов) Владимир Лукин, которые проведут в столице Урала заседание рабочей группы по увековечиванию памяти жертв репрессий (с 15 по 17 ноября).

Памятник «Маски скорби» символизирует скорбь, покаяние и уважение к памяти жертв политических репрессий. Эрнст Неизвестный планировал установить их в трех «столицах ГУЛАГа» — Свердловске (ныне Екатеринбурге), Воркуте и Магадане. В Магадане памятник открыли в 1996 году. На Урале об установке мемориала речь шла еще в 1990 году (общество «Мемориал» договорилось об этом с властями города), но до реализации проекта дело не дошло. Два года назад задумку возродили (об этом заявил сити-менеджер Александр Якоб).

Мемориальный комплекс на 12 км Московского тракта (где в 1937 году расстреливали репрессированных) изначально рассматривался в качестве основной площадки для установки «Масок скорби», хотя обсуждались и другие варианты (например, возле Ельцин Центра). Однако летом 2017-го после визита в Екатеринбург супруги Бориса Ельцина все-таки было решено разместить монумент именно на Московском тракте (такое пожелание высказала Наина Иосифовна, посетив мемориальный комплекс). Сейчас, по данным агентства, идет отливка памятника, в первой половине ноябре скульптурную экспозицию установят на месте.