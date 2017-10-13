Двойные зарплаты чиновников Роскомнадзора заинтересовали ФСБ и Следственный комитет

08:54 13 октября 2017 0

Три чиновника Роскомнадзора стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве Фото: depositphotos.com © URA.RU

Следственный комитет заподозрил высокопоставленных сотрудников центрального аппарата Роскомнадзора в причастности к махинациям с заработной платой. Как сообщает «Коммерсантъ», трем чиновникам ведомства и гендиректору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) уже предъявлены обвинения по ч.4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).

По информации издания, в течение полугода сотрудники ФСБ прослушивали телефонные переговоры чиновников Роскомнадзора и изучали движение средств по их счетам, в том числе получая информацию из банкоматов, которыми они пользовались. Уголовное дело по материалам проверки было возбуждено следственным управлением СКР по Южному округу Москвы. В конце прошлой недели в нем появились первые фигуранты — гендиректор ГРЧЦ Анастасия Звягинцева, начальник правового управления Роскомнадзора Борис Едидин, глава аппарата Александр Весельчаков и пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский. Звягинцева сейчас находится под подпиской о невыезде, остальные — под домашним арестом. Согласно данным следствия, указанные граждане использовали незаконную зарплатную схему с трудоустройством «мертвых душ» и перечислением крупных сумм на дополнительные банковские карты. Схема действовала с 2012 года по февраль 2017 года. Следственные органы полагают, что всего было похищено более 20 млн руб.

Сами обвиняемые заявляют, что начисляли зарплату для «мертвых душ» не ради личной корысти или с целью хищения, а для поддержки «ценных» сотрудников ведомства.

Как отмечает «Коммерсантъ», аналогичные схемы были выявлены и в других министерствах, ведомствах и ФГУПах, в том числе в МЧС, Минобороны и других силовых структурах.