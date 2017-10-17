08:05 17 октября 2017 0

Константина Цыбко перевели в легендарную камер челябинского СИЗО-1 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинского экс-сенатора Константина Цыбко перевезли из златоустовского следственного изолятора №4 в челябинское СИЗО-1 и поместили в легендарную камеру. Именно из этого помещения недавно сбежал осужденный на 24 года за убийство Сергей Рудиковский, перепилив прутья зарешеченного окна, переодевшись в подполковничью форму и уехав на машине полиции, сообщил корреспонденту «URA.RU» адвокат бывшего члена Совета федерации РФ.

«Сейчас в камере проем под окно заложен кирпичом. Есть только вентиляция сверху с решеткой. Освещение слабое, проводка искрит. В том же СИЗО в соседнем новом корпусе содержится бывший глава Копейска Вячеслав Истомин. У него камера с душем, телевизором и холодильником. На просьбу Константина Цыбко перевести его в новый корпус, ему сказали, что это для тех, кто не спорит со следствием. А тех, кто спорит, держат в подвале», — добавил защитник экс-сенатора.

Константина Цыбко перевезли в челябинское СИЗО-1, чтобы он мог знакомиться с материалами дела до 25 октября, когда в облсуде пройдет рассмотрение его апелляции на приговор Озерского горсуда. Экс-сенатор, напомним, приговорен к 9 годам колонии строгого режима и штрафу 70 млн рублей. Озерский горсуд признал его виновным в получении взяток от бывшего сити-менеджера Озерска, магнитогорца Евгения Тарасова, и от его земляка, руководителя треста «Магнитострой» Олега Лакницкого. При этом несколько эпизодов суд счел недоказанными. Свидетели Тарасов, Лакницкий и их соучастники ранее были признаны виновными в воровстве денег из бюджета Озерска, однако получили несущественное наказание. Тарасов фактически не был в колонии, а бизнесмена Лакницкого приговорили к штрафу. Цыбко считает, что свидетели его оговорили в обмен на несерьезное наказание.

Инцидент со сбежавшим убийцей произошел 21 мая 2017 года. Осужденный на 24 года за убийство Сергей Рудиковский сбежал из камеры, перепилив прутья зарешеченного окна. Он забрался в соседнее административное здание и в одном из кабинетов обнаружил подполковничью форму и документы. Переодевшись, он смог покинуть СИЗО и остановить автомобиль полиции, на котором его подвезли в другой район. Задержали его спустя несколько дней в Миассе. По материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность). Больше 30 сотрудников СИЗО-1 ГУФСИН РФ по Челябинской области привлечены к дисциплинарной ответственности из-за «ненадлежащего исполнения своих обязанностей».