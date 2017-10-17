Новый несчастный случай произошел в городе Каменск-Уральском в Свердловской области с сотрудником полиции. Женщина на полном ходу выпала из служебной «Газели» и попала в реанимацию.
Инцидент произошел на перекрестке улиц Павлова и проспекта Победы. 35-летняя сотрудница ОВД ехала по служебным делам на автомобиле «ГАЗ» и вывалилась на проезжую часть. По предварительным данным, у автомобиля оказался сломан замок двери. Когда машина совершала резкий поворот налево, дверь неожиданно открылась, и младший сержант полиции упала на проезжую часть.
«По указанию руководства ГУ МВД России по Свердловской области назначено проведение проверки, в ее рамках специалисты установят более подробные и точные обстоятельства случившегося, в том числе техническое состояние грузовика. По ее итогам будет принято соответствующее решение и дана принципиальная оценка произошедшему ЧП с личным составом», — сообщил «URA.RU» Валерий Горелых, руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.
Ранее «URA.RU» сообщали о том, что в том же Каменск-Уральском произошло еще одно ЧП со стражем порядка. На охоте полицейский из местного ОВД случайно выстрелил сам себе в зад из ружья. Врачи оказали ему помощь и извлекли из мягкого места дробинки.