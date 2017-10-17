Общая сумма задолженности - почти 12 млн рублей
Общая задолженность по заработной плате в Свердловской области составила 11,9 млн рублей, с 1 сентября увеличившись на 8 млн рублей. Таким образом, за месяц долги увеличились в 3,2 раза.
О задержке зарплаты в Свердловскстат сообщили три организации, работающие, соответственно, в трех разных отраслях. Это автошкола, строительная компания и организация по производству и распределению пара и воды. Учебная организация и строители заявили об имеющихся у них проблемах впервые.
Всего задолженность имеется перед 775 рабочими. Суммы накоплены значительные: например, компания по подготовке водителей задолжала 11 сотрудникам 936 тыс. рублей, а строительная компания должна 7,5 млн рублей 499 сотрудникам.