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17 октября 2017
16 октября 2017
Главные новости Свердловской области
12:50  17 октября 2017 0

На крупных свердловских предприятиях долги по зарплате выросли более чем в три раза

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Общая сумма задолженности - почти 12 млн рублейФото: depositphotos.com © URA.RU

Общая задолженность по заработной плате в Свердловской области составила 11,9 млн рублей, с 1 сентября увеличившись на 8 млн рублей. Таким образом, за месяц долги увеличились в 3,2 раза.

О задержке зарплаты в Свердловскстат сообщили три организации, работающие, соответственно, в трех разных отраслях. Это автошкола, строительная компания и организация по производству и распределению пара и воды. Учебная организация и строители заявили об имеющихся у них проблемах впервые.

Всего задолженность имеется перед 775 рабочими. Суммы накоплены значительные: например, компания по подготовке водителей задолжала 11 сотрудникам 936 тыс. рублей, а строительная компания должна 7,5 млн рублей 499 сотрудникам.

Юлия Литвиненко
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© Служба новостей «URA.Ru»
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