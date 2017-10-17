19:30 17 октября 2017 0

Идеологом проекта называют "серого кардинала" Екатеринбургской епархии владыку Евгения (Кульберга) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге создают Уральское отделение Всемирного русского народного собора (ВРНС) — общественной организации, основанной под эгидой Русской православной церкви для объединения всего русского народа. Речь об этом шла во время встречи инициативной группы, которая состоялась еще в начале октября.

Как сообщил «URA.RU» источник в православных кругах, в числе инициаторов создания отделения ВРНС на Среднем Урале — владыка среднеуральский Евгений (Кульберг), настоятель Храма на Крови отец Максим (Миняйло), историк, советник главы администрации губернатора Свердловской области Александр Рыжков, директор Уральского института управления РАНХиГС Александр Александров, историк Анатолий Кириллов, главный редактор «Областной газеты» Дмитрий Полянин, а также свердловские бизнесмены и депутаты.

Участники инициативной группы: руководитель уральского филиала РАНХиГС Александр Александров и его зам, проректор академии госслужбы Александр Полиенко Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбургской епархии подтвердили, что такая встреча действительно имела место и что намерения участников абсолютно серьезны. «Сейчас в обществе наблюдается духовный подъем, мы в очередной раз ощутили его при запуске проекта „царская-семья.рф“, — рассказала „URA.RU“ пресс-секретарь епархии Анжела Тамбова. — Почтовый ящик проекта наполняется десятками писем с самых разных концов страны и мира: люди делятся замечаниями, предложениями. К нам уже обратились переводчики (в том числе из Лондона), готовые перевести сайт на английский. Из других городов звонят — предлагают разместить щиты, рассказывающие об этом сайте».

По мнению Тамбовой, создание в Екатеринбурге отделения ВРНС сегодня очеь актуально. «Я вижу, как все это воспринимают общественники, журналисты, люди, принимающие решения: все помнят слова владыки Кирилла об особой ответственности Екатеринбурга за сохранение памяти о царской семье, — говорит пресс-секретарь епархии. — Необходимость создания на Урале такой структуры действительно назрела — чтобы реализовывать проекты в сфере культуры, образования».

Деятельность ячейки ВРНС на Урале будет во многом направлена на молодежь: так, участники инициативной группы уже предложили провести презентацию сайта о царской семье в екатеринбургских вузах и колледжах. «Структура точно не будет мертворожденной», — обещает один из инициаторов проекта.

Полный список всех участников не разглашается: по данным «URA.RU», в нем фигурирует ряд известных екатеринбургских бизнесменов, которые не хотят «светиться». В ближайшее время инициативной группе предстоит зарегистрировать отделение ВРНС на Среднем Урале и избрать делегатов, которые поедут на съезд Всемирного русского народного собора, традиционно проходящий в Москве в начале ноября.

Всемирный русский народный собор — международная общественная организация, основанная в 1993 году. Согласно Уставу, ее главная цель — содействие духовному, культурному, социальному и экономическому возрождению России и русского народа. В задачах ВРНС значатся защита русского языка, защита прав русских людей, проживающих за пределами РФ, содействие воссоединению русских как разделенной нации. Отделения ВРНС есть в Волгограде, Белгороде, Ставрополе, Новосибирске, Хабаровске, Вологде, Кемерово, Тюмени, Калининграде, Смоленске и Мурманске.