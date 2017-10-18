Итальянские промышленники посетили «ВИЗ-Сталь»

Участники межгосударственного делового форума России и Италии побывали в гостях у ведущего мирового производителя трансформаторного проката «ВИЗ-Стали» (входит в Группу НЛМК). Визит состоялся в рамках технологического тура по ключевым производственным площадкам столицы Урала. Итальянские промышленники захотели лично оценить экономический потенциал сильнейших предприятий региона.
Зарубежные гости оценили современное оборудование, ознакомились с передовыми технологиями «ВИЗ-Стали», а также посетили объекты технического перевооружения и лабораторию магнитных измерений.
В ходе встречи было отмечено, что у предприятия сложились давние и прочные торгово-экономические связи с итальянскими партнерами. В частности, в области экспортных поставок трансформаторного проката. Одним из ключевых потребителей продукции «ВИЗ-Стали» является энергомашиностроительный концерн LTC, активно применяющий российскую сталь в производстве трансформаторов разных типов. В свою очередь, «ВИЗ-Сталь» использовала итальянское оборудование для внедрения технологии лазерной обработки поверхности металла.
«Члены делегации выразили глубокую заинтересованность в развитии взаимовыгодных кооперационных связей с предприятием, в первую очередь, в области поставок оборудования для обработки металлов, приборов для химических и физических исследований от итальянских производителей», — сообщает пресс-служба «ВИЗ-Стали».