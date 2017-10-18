12:50 18 октября 2017 0

В отличие от избирателей, городские власти продолжают индексировать свои доходы Фото: depositphotos.com © URA.RU

На следующем заседании Екатеринбургской городской думы будет рассмотрен вопрос о повышении на 4% бюджетных расходов на содержание помощников депутатов. Вместо сегодняшних 59 900 рублей в месяц каждому муниципальному парламентарию будет выделяться на выплату им зарплаты 62 тыс. рублей.

Как и прежде, на указанную сумму каждый депутат может нанять любое число необходимых ему помощников.

С инициативой об увеличении расходов по данной статье выступил на проходящем 18 октября заседании комиссии по местному самоуправлению вице-спикер Виктор Тестов.

Источник «URA.RU» в гордуме не исключает, что следующим шагом станет рост зарплаты главы города и двух городских депутатов, работающих на постоянной основе.

Член думского комитета по местному самоуправлению Дмитрий Головин пояснил, что дополнительные расходы будут профинансированы за счет экономии средств сметы гордумы на текущий год. Экономия образовалась за счет того, что депутатские помощники реже уходили на больничные, чем прогнозировалось.