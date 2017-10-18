16:17 18 октября 2017 0

Алексей Лиханов попробует переизбраться на очередной срок Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Верхотурская городская дума 18 октября приняла отставку главы города Алексея Лиханова. Исполняющим обязанности мэра назначен его заместитель Сергей Миронов.

Как сообщил «URA.RU» участник заседания, гордума также приняла решение о начале конкурса по подбору кандидатов на пост главы муниципалитета. Документы от претендентов будут приниматься с 20 по 27 октября. Первый этап конкурса пройдет в ноябре. Ожидается, что новый мэр будет избран до конца текущего года.

Источник агентства расценивает добровольную отставку Лиханова как свидетельство его желания принять участие в стартовавших выборах.

Он не исключает, что документы об участии в конкурсе также подаст бывший сити-менеджер Верхотурья Василий Сизиков, отправленный ранее депутатами в отставку из-за неудовлетворительной работы. Но сам Сизиков заявил «URA.RU», что предложений о выдвижении своей кандидатуры от областных властей не получал.