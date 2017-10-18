В ХМАО борцы с наркотиками платят деньги за наводку на дилеров

18:01 18 октября 2017 0

За наркодилера югорчане смогут получить деньги, только если торговец будет задержан Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В Нижневартовске активисты общественной организации «Страна без наркотиков. Югра» платят за информацию о наркодилерах. Об этом «URA.RU» рассказал лидер активистов Эдуард Гиниатуллин.

По словам Гиниатуллина, в общественном движении платят по 5 тысяч рублей за информацию о продавцах смертельного зелья, но только в том случае, если это приводит к задержанию преступника. «Потратить эти деньги намного проще, чем тратить время на выявление, установление и последующее задержание наркосбытчиков. Хотелось бы, чтобы люди были активнее», — заявил Эдуард Гиниатуллин.

Лидер борцов с наркотиками также отметил, что это не разовая акция — общественники решили публично заявить о готовности выплачивать деньги за информацию о дилерах. «С начала года дважды выплачивали. Мы работаем в связке с силовыми ведомствами, потому что мы обычные граждане без каких-то прав и привилегий. И если потом мы получаем информацию о том, что по поступившим данным произошло задержание, то дальше работаем сами с источником, а преступники — это дело полиции», — добавил Гиниатуллин.