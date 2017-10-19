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19 октября 2017
15:35  19 октября 2017 1

Яровая предложила сажать педофилов на пожизненные сроки

XVI Съезд Единой России, первый день. Москва, яровая ирина
Яровая предложила ужесточить наказания для педофиловФото: Владимир Андреев © URA.RU

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила наказывать пожизненными сроками педофилов, совершивших преступления сексуального характера против детей до 12 лет. В четверг, 19 октября, рабочая группа обсудила «антипедофильские поправки» в законодательство.

Яровая предложила еще ряд мер по ужесточению ответственности. Например, пойманных на развратных действиях лиц, работающих с детьми, депутат призвала лишать свободы на срок до 15 лет. Она также считает необходимым ввести уголовную ответственность для тех, кто не сообщил о преступлениях против детей, пишет «Национальная служба новостей».

В проекте закона вводится приостановление сроков давности по преступлениям, которые совершены в отношении малолетних, до достижения ими совершеннолетия, сообщает «Русская планета».

Ирина Яровая является одним из авторов пакета «антитеррористических» законопроектов, который в Сети получил название «пакет Яровой». Документ сильно критикует общественность, и он значительно влияет на работу российских операторов связи. «URA.RU» писало, что за изменения заплатят сами абоненты.

Виктор Дорофеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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