{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Голосовать в регионе просто некому. Это кошмар властей: избиратели уехали, а выписаться забыли
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,57
Динамика за 2 недели
Евро 67,93
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
19 октября 2017
18 октября 2017
16:21  19 октября 2017 0

На Урале женщина не получила квартиру спустя 1,5 года после пожара и ютится по знакомым. ВИДЕО

При пожаре в доме погибли муж и трое детей Александры ФоминойФото: Анна Имамиева, ВК

Жительница Верхнего Тагила Александра Фомина до сих пор не получила квартиру после трагедии 4 марта 2016 года. Тогда из-за короткого замыкания вспыхнул восьмиквартирный двухэтажный дом. Все жильцы успели вовремя выйти на улицу, кроме семьи Фоминых.

42-летний Олег выбросил в окно жену Александру, а сам вернулся в горящие комнаты за детьми. Позже его нашли в гостиной с дочерью на руках, в дыму он уже не смог добраться до окна. В результате погибли глава семьи Олег и дети: восьмилетняя Даша, пятилетний Максим и трехлетний Витослав. Александра Фомина осталась и без семьи, и без крыши над головой. Дом выгорел полностью, но прошло полтора года, а Фомина до сих пор не получила никакого жилья.

«Живу то у одних знакомых, то у других, то у сестры. Иногда уезжаю к маме в Логиново, но это далеко и дорого», — рассказала «URA.RU» Александра Фомина. По словам женщины, все ее соседи за полтора года уже получили новые квартиры и заселились, но она не может этого добиться.

За разъяснениями «URA.RU» обратилось в горадминистрацию Нижнего Тагила. «Ситуация так сильно затянулась из-за того, что мы долго судились, так как риелторы нам пытались подсунуть аварийные квартиры. Деньги бюджетные, раз уж мы покупаем людям квартиры, то они должны быть в хорошем состоянии с износом не более 30%, — пояснила начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным ресурсам администрации Верхнего Тагила Наталья Кропотухина. — На сегодняшний день заселены шесть семей пострадавших, остались двое, в том числе Фомина, которой положена однокомнатная квартира. На сайте закупок уже опубликован протокол о приобретении квартир. На следующей неделе пойдем смотреть предложенные варианты. Они в домах постройки конца девяностых годов, не старые и, должно быть, в хорошем состоянии. Если нас все устроит, то через две-три недели вопрос будет решен».

Видео от 6 марта 2016 года

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров