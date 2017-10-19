16:21 19 октября 2017 0

При пожаре в доме погибли муж и трое детей Александры Фоминой Фото: Анна Имамиева, ВК

Жительница Верхнего Тагила Александра Фомина до сих пор не получила квартиру после трагедии 4 марта 2016 года. Тогда из-за короткого замыкания вспыхнул восьмиквартирный двухэтажный дом. Все жильцы успели вовремя выйти на улицу, кроме семьи Фоминых.

42-летний Олег выбросил в окно жену Александру, а сам вернулся в горящие комнаты за детьми. Позже его нашли в гостиной с дочерью на руках, в дыму он уже не смог добраться до окна. В результате погибли глава семьи Олег и дети: восьмилетняя Даша, пятилетний Максим и трехлетний Витослав. Александра Фомина осталась и без семьи, и без крыши над головой. Дом выгорел полностью, но прошло полтора года, а Фомина до сих пор не получила никакого жилья.

«Живу то у одних знакомых, то у других, то у сестры. Иногда уезжаю к маме в Логиново, но это далеко и дорого», — рассказала «URA.RU» Александра Фомина. По словам женщины, все ее соседи за полтора года уже получили новые квартиры и заселились, но она не может этого добиться.

За разъяснениями «URA.RU» обратилось в горадминистрацию Нижнего Тагила. «Ситуация так сильно затянулась из-за того, что мы долго судились, так как риелторы нам пытались подсунуть аварийные квартиры. Деньги бюджетные, раз уж мы покупаем людям квартиры, то они должны быть в хорошем состоянии с износом не более 30%, — пояснила начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным ресурсам администрации Верхнего Тагила Наталья Кропотухина. — На сегодняшний день заселены шесть семей пострадавших, остались двое, в том числе Фомина, которой положена однокомнатная квартира. На сайте закупок уже опубликован протокол о приобретении квартир. На следующей неделе пойдем смотреть предложенные варианты. Они в домах постройки конца девяностых годов, не старые и, должно быть, в хорошем состоянии. Если нас все устроит, то через две-три недели вопрос будет решен».

Видео от 6 марта 2016 года