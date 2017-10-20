Екатеринбургский фотограф Станислав Белоглазов занял третье место XI Международном фестивале дикой природы «Золотая Черепаха» в Москве со снимком из крымского парка львов «Тайган». Одиннадцать тысяч фотографий прислали в Москву конкурсанты из 130 стран мира, однако одним из лучших признали фото уральца.
«В „Тайгане“ покупаешь билет и ходишь по верху, смотришь через решетку за жизнью хищников. А есть опция как в ЮАР, когда за дополнительную плату можно попасть непосредственно ко львам. Только директор лично, а он знает характер своих подопечных, может подводить к ним людей. И я увидел какого-то парня, который делал селфи, и успел его сфотографировать», — рассказал «URA.RU» Станислав Белоглазов.
К слову, сам Станислав также стал героем снимков со львицей. Он позировал в клетке, когда к нему вошла львица Джуна.
Она, как большая кошка любит играть, чтобы ее чесали, гладили. А игра у нее своя, львиная — покусывает. И вот вижу, мое плечо исчезает в ее пасти. Пришлось шлепнуть тапком ей по морде. Она обиделась, отошла в угол клетки, легла и отвернулась», — рассказал Белоглазов.