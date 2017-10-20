{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Голосовать в регионе просто некому. Это кошмар властей: избиратели уехали, а выписаться забыли
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,57
Динамика за 2 недели
Евро 67,93
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
20 октября 2017
10:44  20 октября 2017 3

Екатеринбургский фотограф получил международную награду за селфи со львом. «Вижу, мое плечо исчезает в пасти». ФОТО

Фотограф на фоне своего победного снимкаФото: Станислав Белоглазов, facebook

Екатеринбургский фотограф Станислав Белоглазов занял третье место XI Международном фестивале дикой природы «Золотая Черепаха» в Москве со снимком из крымского парка львов «Тайган». Одиннадцать тысяч фотографий прислали в Москву конкурсанты из 130 стран мира, однако одним из лучших признали фото уральца.

«В „Тайгане“ покупаешь билет и ходишь по верху, смотришь через решетку за жизнью хищников. А есть опция как в ЮАР, когда за дополнительную плату можно попасть непосредственно ко львам. Только директор лично, а он знает характер своих подопечных, может подводить к ним людей. И я увидел какого-то парня, который делал селфи, и успел его сфотографировать», — рассказал «URA.RU» Станислав Белоглазов.

К слову, сам Станислав также стал героем снимков со львицей. Он позировал в клетке, когда к нему вошла львица Джуна.

Она, как большая кошка любит играть, чтобы ее чесали, гладили. А игра у нее своя, львиная — покусывает. И вот вижу, мое плечо исчезает в ее пасти. Пришлось шлепнуть тапком ей по морде. Она обиделась, отошла в угол клетки, легла и отвернулась», — рассказал Белоглазов.

1/7
Снимок, принесший третье место на конкурсе Фото: Станислав Белоглазов, facebook

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров